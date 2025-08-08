«Karate Kid: Legends» Dos artes, un guerrero, una leyenda que renace
Descubre todo sobre la película «Karate Kid: Legends». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:00
-
Título: Karate Kid: Legends
-
Título original: Karate Kid: Legends
-
Año: 2025
-
País: EE.UU.
-
Duración: 118 Minutos (1 hora 58 min)
-
Género: Acción, Drama, Familiar
-
Estudios: Columbia Pictures. Sony Pictures Releasing
-
Distribuidora: Sony Pictures
-
Calificación: +12
-
Nota: 4 estrellas
Sinopsis: Después de una tragedia familiar, Li Fong, un prodigio del kung fu, se traslada desde Pekín a Nueva York con su madre, enfrentando ... el desafío de adaptarse a un nuevo entorno mientras lucha por dejar atrás su pasado. A pesar de evitar peleas, los problemas lo persiguen hasta que un amigo le pide ayuda para una competición de kárate. Sin embargo, sus habilidades no son suficientes. Con la guía de su maestro Sr. Han y la ayuda del legendario Daniel LaRusso, Li fusiona kung fu y kárate para preparar un enfrentamiento épico. Esta nueva entrega de la saga «Karate Kid», conectada al universo de «Cobra Kai», combina acción, tradición y superación personal en un duelo de artes marciales inolvidable.
Director: Jonathan Entwistle
Guión: Rob Lieber
Música: Dominic Lewis
Reparto principal: Jackie Chan (Mr. Han), Ben Wang (Li Fong), Joshua Jackson (Victor Lipani), Sadie Stanley (Mia Lipani), Ming-Na Wen (Dr. Fong), Wyatt Oleff (Alan), Aramis Knight (Conor), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Olivia Yang Avis (Young Girl), Aaron Wang (Young Student)
