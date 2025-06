Un corto sobre la historia real de unos alumnos del IES Benalmádena, premio Platino Educa

Es cuna de uno de los festivales más míticos de España -la Semana de Cine de Autor- así que no es extraño que premien una ... película nacida y rodada en Benalmádena. Lo extraordinario es que sus protagonistas son unos niños, alumnos del instituto público que lleva el nombre de la localidad. La película se titula 'Una galleta de chocolate' y sus actores son Mónica y Martín, dos alumnos con discapacidad visual parcial que cuentan su propia historia con emoción y desparpajo en este cortometraje que fue galardonado hace unos días con el premio Educación Especial de la primera edición del Concurso Nacional de Cortometraje Escolar Platino Educa.

Los propios protagonistas, Mónica Prados y Martín Granados, acudieron a Madrid, junto a su profesora del IES Benalmádena Casti Campanario, para asistir a la gala en la que el corto resultó ganador frente a otras dos producciones que también despertaban los valores humanos, procedentes de colegios de Ceuta y Murcia, respectivamente. «Este filme nació de la necesidad de dar visibilidad a la discapacidad visual», afirmó la propia docente, actriz y coproductora del filme, que fue impulsado, escrito y dirigido junto a los también profesores del claustro Andrés Cansino, Luis Raya y María del Mar Carrasco.

La galleta de chocolate sirve en este corto para que Mónica y Martín muestren como lo bueno no siempre se ve, ni tiene que verse para disfrutarlo. Por ello, Campanario agradeció al instituto, a sus compañeros y a todos los estudiantes que han colaborado en el cortometraje -algunos de ellos también estuvieron presentes en Madrid-, aunque la dedicatoria más especial -antes de abrazarlos- fue para «mis dos alumnos que llenaron de verdad, coraje y sensibilidad» los fotogramas. Un galardón que, según dijo, es un «impulso» para este pequeño filme que es el ejemplo del «poder del cine para conectar, emocionar y hacer pensar« sobre una realidad en la que habitualmente no reparamos: «La forma de ver el mundo no depende de los ojos, sino del corazón».

Ampliar Mónica y Martín, junto a otros compañeros y sus profesores, en la gala de entrega de premios en Madrid. SUR

Producciones de catorce centros educativos de toda España se dieron cita en CaixaForum Madrid para asistir a la entrega de premios de los mejores trabajos audiovisuales del Concurso Nacional de Cortometraje Escolar Platino Educa. La gala, presentada por la actriz y guionista Marta González de Vega, también premió los cortos 'Convergentes', presentado por el CEIP Iplacea de la Comunidad de Madrid en la categoría Infantil y Primaria; 'Rihla - El viaje', del CEIP Santos Médicos de Cortes de Baza (Granada), en el apartado de Secundaria y Bachillerato, y 'Sin piel', del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba, en la modalidad de Otros Centros. De esta forma, Andalucía arrasó con tres de los cuatro galardones que se fueron para centros escolares de la comunidad autónoma, entre ellos el IES Benalmádena.