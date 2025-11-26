Una historia de amor poética y mágica a gran altura: dos azafatas de teleférico y la magia del cine

Del 25 al 29 de noviembre, SUR Edición Alemana organiza la VI edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe- ... Institut Madrid, el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se proyectará el jueves 27 de noviembre a las 18.45 horas en la Sala 3 del Cine Albéniz de Málaga. Pincha aquí para la venta anticipada de entradas.

Góndola: la magia del momento

Contar una historia durante una hora y media exclusivamente a través de gestos, miradas, música y un paisaje seductor, y limitarse a dos góndolas de un antiguo teleférico y su entorno inmediato, da fe de un amor y una creencia increíbles en el poder y la magia del cine. Con «Góndola», el cineasta y escritor Veit Helmer crea una historia llena de humor poética y fantasía mágica, y sin una sola palabra hablada.

Góndola. Jueves 27 de noviembre, 18.45 h Director: Veit Helmer; Género: comedia; Actores: Nini Soselia, Mathilde Irrmann, Zuka Papuashvili y otros; Duración: 85 min.

Tras la muerte de su padre, la joven Iva (Mathilde Irrmann) regresa a un pequeño pueblo situado en un valle de las montañas de Georgia e inmediatamente acepta su trabajo como conductora del teleférico. Es recibida con recelo e incluso rechazo por los aldeanos, al menos al principio. Su colega es otra joven, Nino (Nino Soselia), que sueña con una carrera como azafata en la aerolínea estatal. Y luego está su jefe, un poco torpe y machista (Zuka Papuashvili), que intenta cortejar a las dos mujeres con bastante torpeza y, sobre todo, sin éxito. La vida cotidiana es monótona y los pasajeros son escasos, a excepción de algunos aldeanos.

Fotogramas ©️ Veit Helmer

Sueños, peleas de agua, veladas románticas

Cada media hora, las góndolas de las dos mujeres elegantemente vestidas de azafatas se cruzan. Intercambian miradas furtivas, pequeños gestos, bromean, inician una partida de ajedrez en la estación de montaña, que continúan a intervalos hasta que el celoso jefe destruye la partida. Entonces transforman sus góndolas en objetos voladores más o menos reales con los que se van soñando a otros lugares del mundo. O tienen peleas de agua e intercambian fruta hasta que se reúnen para una velada romántica en una de las góndolas, vigilada por el jefe y apoyada y celebrada por los aldeanos.

El mundo entero en una góndola

Helmer utiliza el espacio limitado de las góndolas para conquistar el mundo entero, con imágenes poéticas enmarcadas en un paisaje majestuoso, en el que las cabinas a veces bailan diminutas entre las nubes, a veces están iluminadas por el sol con todo su encanto morboso. Consigue hacer avanzar suavemente esta pequeña y en sí misma sencilla historia con un humor tranquilo. Por monótonas y repetitivas que sean las bobinas que empiezan y terminan cada día, las imaginativas ideas de Iva y Nino las impulsan sin cesar.