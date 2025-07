El gran estreno del cine español de la semana lo dirige una malagueña debutante de solo 23 años

Hay primeras veces que se quedan grabadas para siempre. Como un primer amor. Una canción de verano. O una película que se estrena en cines ... de toda España y lleva tu nombre en los créditos como directora. Ana de Alva es malagueña, tiene 23 años y firma su debut en la gran pantalla con 'Voy a pasármelo mejor', una secuela que es la gran apuesta del cine español de este fin de semana al recoger el testigo de la taquillera comedia musical 'Voy a pasármelo bien'. El argumento vuelve a Valladolid y sigue a 'los pitus', un grupo de adolescentes que viven un verano en un campamento entre problemas propios de la edad, primeros amores, descubrimientos y muchas canciones de los 90. Este viernes 18 de julio se ha estrenado en cines y la directora se muestra muy ilusionada: «Llevo los nervios por dentro, pero me centro en disfrutarlos».

El cineasta David Serrano, director de la primera entrega de 'Voy a pasármelo bien', conoció a Ana de Alva recién llegada a Madrid, al coincidir ambos en el musical 'Grease': «El primer día de ensayo le dije: 'Quiero ser directora. ¿Qué hago?'. Me dijo: 'Ponte a estudiar'. Lo hice». Más tarde, él mismo la llevó como meritoria a varios rodajes y cuando decidió no dirigir la segunda parte de la película, no dudó en proponer su nombre al productor de esta saga, Enrique López Lavigne. Ana aceptó, pero con una condición: libertad absoluta: «Me dijeron: 'Haz lo que tú quieras. La peli es tuya'. Y así fue. Pude poner mi sello».

El resultado es una película que, aunque sigue la línea de la primera, se aleja de fórmulas repetidas. Amplía el repertorio musical más allá de las canciones de Hombres G. Introduce nuevos códigos visuales. Y se permite jugar con el ritmo emocional: del humor al nudo en la garganta. El rodaje fue exprés: 25 días entre España y México. Ritmo frenético, culturas distintas y una alerta de seísmo de por medio: «Fue un reto. México fue lo más complicado, pero también lo más bonito. La gente era maravillosa. Todo fue color». Ana de Alva no solo dirigió, se implicó en cada fase del proceso. A pesar de su edad, nadie la cuestionó: «Me armé de valentía. Me puse la mochila de directora y nadie me bajó del carro».

La banda sonora también lleva su firma. No vivió los años 90, pero eligió canciones que pudieran conectar con públicos de ahora: «Queríamos que no fuese solo un grupo como los Hombres G. Abrimos el abanico a canciones que conectasen también con el público mexicano y con la gente joven». En esta segunda parte suenan grandes 'hits' de artistas como Duncan Dhu, Miguel Bosé o Chimo Bayo.

Familia de artistas

Ana de Alva lleva con orgullo sus orígenes. Nació en 2001 y creció en Alhaurín de la Torre. Se formó en danza en el Conservatorio Pepa Flores, en música en el Manuel Carra y continuó sus estudios en ESAEM. Sin embargo, la sensibilidad artística le venía de casa. Su madre, sus tías y su abuelo son profesores de conservatorio. «Creo que al pertenecer a una familia de artistas y de Málaga es de lo mejor que me ha podido pasar», cuenta De Alva.

«El conservatorio me dio una disciplina que aplico a todo. Fue clave para entender el trabajo artístico como algo serio», explica la malagueña al recordar su etapa formativa. Con 17 años, dejó su tierra para subirse a los escenarios de Madrid con 'Grease'. Fue la única andaluza del elenco. Interpretó hasta nueve personajes distintos. «Todo era muy nuevo. Venían de musicales grandes. Yo llegaba de Málaga, sin experiencia, pero con muchas ganas», recuerda.

Aunque la interpretación le daba alegrías, había algo que tiraba más fuerte: «Desde pequeña me disfrazaba de directora. Quería tener una silla plegable. Me fascinaba cómo se creaba todo lo que veía en pantalla». Así que decidió estudiar guion y dirección. Su primer corto, 'Canicas', se coló en la Sección Oficial del Festival de Málaga. Y ahí empezó a girar la rueda que ahora la ha llevado a su precoz y, a la vez, maduro debut en 'Voy a pasármelo mejor'.

Ampliar Ana de Alva, durante el rodaje junto a 'los pitus' y el actor Raúl Arévalo. SUR

El filme vuelve a centrarse en 'los pitus', el grupo de jóvenes que protagonizaban la primera entrega. «Han sido lo mejor del rodaje. Gente que no juzga, que dice que sí a todo, que quiere aprender. Ha sido un regalo trabajar con ellos», comenta De Alva. Cuando se le pregunta si se siente parte de una nueva generación de directoras, no duda: «Totalmente. Estoy aquí porque otras mujeres se han currado el camino antes. Espero que pronto no tengamos que justificar por qué ocupamos ciertos lugares. Que dejemos de pedir permiso porque son lugares que nos pertenecen».

Ahora, la artista malagueña está inmersa en nuevos proyectos. Aún no puede hablar de ellos, pero sí tiene claro el camino: historias propias, escritas y dirigidas por ella: «Quiero hacer guiones míos. Seguiré en esta línea de comedia que también te hace llorar». Y lo mejor, no se olvida de su tierra: «Me hace ilusión cuando la gente se entera que soy de allí. Sería increíble rodar algo grande en Málaga». Por lo pronto, Ana de Alva firma una película que emociona, divierte y deja huella. Tiene 23 años, pero dirige como si llevara toda la vida detrás de la cámara. 'Voy a pasármelo mejor' es su debut, pero también una invitación: la de seguirla muy de cerca.