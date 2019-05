'Los Goonies', 'Karate Kid', 'Los Gremlins' y las bandas sonoras de los 80 regresan con la nueva edición del Mosma Los organizadores del Mosma, en la presentación de la cuarta edición. / :: f.g. Un concierto de partituras de Roque Baños inaugurará el 2 de julio el certamen, que también homenajeará a los compositores John Debney, Robert Folk y Yasunori Mitsuda FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 21 mayo 2019, 13:30

Para ver cine, hay que poner el oído. Eso es lo que se propone un año más -y ya van cuatro- Movie Score Málaga (Mosma), el festival de música de cine y audiovisual que este año dedicará una atención especial a grandes éxitos de los 80 al recuperar partituras inmortales de 'Los Goonies', 'Los Cazafantasmas', 'Karate Kid' y 'Los Gremlins'. Además, el certamen, que organiza el Festival de Málaga y se celebrará del 2 al 6 de julio, abrirá su programa con un concierto en la plaza de la Constitución de bandas sonoras del compositor Roque Baños -uno de los pocos españoles que ha dado el salto a Hollywood-, al que seguirán John Debney, Robert Folk y el maestro de música de videojuegos Yasonuri Mitsuda.

Un total de siete conciertos componen la cartelera de la nueva edición del Mosma, de los cuales dos serán gratuitos, según ha anunciado este martes el director del festival, Juan Antonio Vigar, en la presentación del certamen en el cine Albéniz. Uno de estas representaciones abiertas al público será precisamente el programa inaugural del 2 de julio, en la que se rendirá homenaje y se premiará a Roque Baños, autor de la banda sonora de 'Alatriste', colaborador habitual de Álex de la Iglesia ('Balada triste de trompeta') y Santiago Segura (saga 'Torrente'), y que ha trabajado con Ron Howard ('En el corazón del mar'). La céntrica plaza de la Constitución servirá de escaparate al evento y al propio concierto, que contará con la dirección del propio Baños con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro Ziryab.

La IV edición del Mosma reivindicará a los jovenes compositores con Daniel Pemberton, Sergio de la Puente y la malagueña Paloma Peñarrubia

El mundo de los videojuegos también tendrá su protagonismo el miércoles 3 de julio en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina con la presencia del autor Yasunori Mitsuda, en su primera visita a Europa para recibir el reconocimiento del Mosma y protagonizar un concierto en el que sonará su partitura para el popular videojuego 'Chrono trigger' y para las sagas 'Xenosaga' y 'Xenogears'. Esa misma jornada, el recinto Eduardo Ocón acogerá el segundo concierto gratuito de esta edición, en el que tendrán protagonismo las series de televisión con 'This is Us' y 'Cobra Kai'.

El jueves 4 será la jornada de los «jóvenes maestros», una de las claves de esta edición, como ha asegurado en la presentación el coordinador del Mosma, David Doncel. Así, el cine Albéniz será escenario de una experiencia singular con la proyección de la producción malagueña 'Sin fin', de los hermanos Alenda, que se acompañará de la interpretación en directo de la banda sonora creada por el granadino Sergio de la Puente. Este autor será también uno de los coprotagonistas del otro concierto de ese día en el que que reunirán partituras de compositores emergentes como Leo Birenberg & Zach Robinson, Isabel Royán, Arturo Cardelus, Yasunori Mitsuda, Daniel Pemberton y la malagueña Paloma Peñarrubia, de la que se interpretará 'En la piel del lobo'.

El viernes 5 llegará uno de los conciertos más esperados de esta edición con 'Retro Mosma 80' en el Teatro Cervantes, en el que la Orquesta Sinfónica de Málaga recorrerá algunos de los éxitos más sonados de aquella década, con 'Los Goonies' (compuesta por David Grusin), 'Los Cazafantasmas' (Elmer Bernstein), 'Karate Kid' (Bill Conti) y 'Los Gremlins' (Jerry Goldsmith), además de rendir un homenaje a Robert Folk, del que se escucharán 'Loca Academia de Policía', 'Ace Ventura: Operación África' y 'La historia interminable 2', entre otras.

El cierre lo pondrá el sábado 6 el concierto en el que tomará el protagonismo el compositor John Debney, autor de más de dos centenares de bandas sonoras, entre las que destaca su obra monumental para 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson, además 'Sin City', 'Iron Man 2', o 'Spy Kids', entre otras. El Teatro Cervantes también será el escenario de este programa que presidirá el propio Debney y que será interpretado por la Orquesta Filarmónica de Málaga y los Coros de la Catedral de Córdoba.

El director del Mosma, Juan Antonio Vigar, ha recordado que, junto a los conciertos, el certamen también incluirá masterclass y encuentros con el público de los autores invitados en esta edición. Unas charlas a las que también se unirá Olivier Arson, nominado la última edición de los Goya por la banda sonora de 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen.