El Fancine enchufa su nueva edición con el renovado 'Drácula' de Luc Besson

El Fancine está a la vuelta de la esquina. La Universidad de Málaga vuelve a pulsar el interruptor del fantástico con la llegada de la ... 35 edición que se celebra del 12 al 18 de noviembre con la energía como eje argumental. Bajo el lema 'Power ON!', el certamen invita a encender la imaginación y celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera que se enchufará con uno de los grandes del cine mundial, Luc Besson, cuya versión de 'Drácula' inaugurará en el Albéniz esta nueva convocatoria. En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, que mantendrán intacto el espíritu libre, gamberro y singular del certamen.

El motor cinéfilo del festival será su sección oficial a concurso, que este año repartirá 6.000 euros a la mejor película. Diez largometrajes competirán por el galardón, encabezados por el mencionado filme inaugural 'Drácula: A Love Story', una versión romántica y gótica del mito vampírico con la firma de Luc Besson. Junto a ella, destacan títulos como 'Alpha', el nuevo trabajo de la directora francesa Julia Ducournau, responsable de 'Titane' que ya pasó por Fancine. La realizadora regresa con una fábula inquietante sobre cuerpos y mutaciones para hablar de la identidad en un drama que mezcla carne, metal y adolescencia. 'El último vikingo', del danés Anders Thomas Jensen, cuenta con Mads Mikkelsen al frente de esta tragicomedia sobre la resistencia con mucho humor nórdico y épica desmitificadora. Y 'Mother's Baby' llegará avalada por su excelente acogida en la Berlinale para contar una historia sobre los miedos más primarios de la maternidad desde el terror psicológico.

El tono político lo pondrá 'Agente secreto', producción brasileña filmada por Kleber Mendonça Filho ('Bacurau', ganadora de Fancine en 2019), que lleva al suspense y la conspiración su mirada crítica y surrealista para abordar una trama de espionaje político con Wagner Moura ('Narcos'). Competirá también 'Our Hero Baltazar', una historia de crecimiento personal envuelta en realismo mágico, con Asa Butterfield ('Sex Education') en el reparto, y 'Reflection in a Dead Diamond', del tándem francés Hélène Cattet y Bruno Forzani, que con su habitual despliegue de experimentación visual rescatan la estética hipnótica y sensorial que ya les valió el premio en Málaga con 'Let the Corpses Tan'. Completan la selección 'Resurrection', drama metafísico que compitió por la Palma de Oro en Cannes; 'Singular', representación española del apartado a competición, con Javier Rey interpretando a un ingeniero que convive con androides en una reflexión sobre la humanidad y la inteligencia artificial; y 'What Marielle Knows', un 'thriller' psicológico donde la memoria y el trauma se entrelazan en clave fantástica.

Ampliar Foto de familia de los organizadores del festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga. SUR

Más allá del concurso, la cartelera fancinera desplegará un mapa de géneros y estilos en las secciones que completan su programación. La Sección Informativa reunirá joyas de autor como la tailandesa 'A Useful Ghost', una alegoría sobre la culpa y la pérdida tras un desastre ambiental, y la griega 'Buzzheart', que combina comedia negra y ciencia ficción para radiografiar las relaciones humanas en la era de la hiperconectividad. En Horror Zone, el público más atrevido encontrará las dosis más extremas de la programación con títulos como 'Bernadette Wants to Kill', 'Fuck My Son' o 'La sonrisa del mal', que elevan el gore y la provocación a categoría estética. Las entradas para las proyecciones en el Cine Albéniz saldrán a la venta la próxima semana al precio de 4 euros por sesión.

Actividades paralelas

El terreno de la animación cobrará vida en Ánima Zone, con propuestas como la japonesa 'ChaO' y el regreso en formato de largometraje de 'Decorado', el multipremiado corto de Alberto Vázquez que ya dejó huella en Fancine. Por su parte, Fanzriller expandirá los límites del género con 'La larga marcha', adaptación de una obra de Stephen King que combina distopía, suspense y crítica social, y que cuenta entre su reparto con el mítico Mark Hamill.

Fuera de las salas, Fancine volverá a cargar su batería de actividades paralelas, consolidando su vocación formativa y festiva. El Proyecto Pedagógico acercará el fantástico a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la provincia, mientras que los tradicionales concursos de Cómic e Ilustración y de Microrrelatos Fantásticos y de Terror seguirán premiando la creatividad del público joven y la comunidad universitaria. No faltará el popular concurso K-Pop con su Asian Party, talleres infantiles, el concierto de bandas sonoras en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones y otras citas musicales en el Contenedor Cultural. Completan la agenda de eventos el ciclo Be Comic & Video Games.

El acto de presentación, celebrado este lunes en el Rectorado de la UMA, ha estado presidido por el rector Teodomiro López, acompañado por Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga; Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja; Francisco Salas, director-gerente de Promálaga; Manuel López Mestanza, diputado de Cultura; José Santaolalla, delegado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga; y María Rosario Gutiérrez, vicerrectora de Cultura de la UMA.

Junto a ellos también han estado los representantes del resto de las entidades colaboradoras de esta edición: Eugenio Luque y Macarena Parrado, director general y subdirectora de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA); Sergio Ragel, responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria; Manuel Rincón, gerente de Clínicas Rincón Dental; Francisco J. Sánchez, director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD); Miguel Gaona, director de Aula Magna; Federico Beltrán, presidente de Famadesa; y Javier López, director del laboratorio NICS Lab, además de integrantes del equipo de dirección de la Universidad y otros miembros de la comunidad universitaria.