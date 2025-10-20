Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Caleb Landry Jones y Christoph Waltz protagonizan el 'Drácula' de Luc Besson. SUR

El Fancine enchufa su nueva edición con el renovado 'Drácula' de Luc Besson

El certamen, que se celebra del 12 al 18 de noviembre, dedica su nueva edición a la energía para celebrar la chispa del cine de género

SUR

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:25

El Fancine está a la vuelta de la esquina. La Universidad de Málaga vuelve a pulsar el interruptor del fantástico con la llegada de la ... 35 edición que se celebra del 12 al 18 de noviembre con la energía como eje argumental. Bajo el lema 'Power ON!', el certamen invita a encender la imaginación y celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera que se enchufará con uno de los grandes del cine mundial, Luc Besson, cuya versión de 'Drácula' inaugurará en el Albéniz esta nueva convocatoria. En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, que mantendrán intacto el espíritu libre, gamberro y singular del certamen.

