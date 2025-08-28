La Dani: «Nunca pelaría a Santiago Abascal»

Mentiría si dijera que ha sido fácil cerrar esta entrevista, pero en la era de la inmediatez no está mal aprender a esperar. Eso sí, ... La Dani llega puntual a la cita y pide un café «con leche vegetal». A la sombra, cuando son las cuatro y media de la tarde y en la esquina de una cafetería de Carretería, solo se escucha el tintineo de las medallitas que le cuelgan del pecho como si de un joyero se tratase. Chocan entre sí la Virgen de Gracia de Archidona, El Cautivo, la Macarena o La Zamarrilla… eso sí, falta una: el Rocío.

–Viendo todo lo que tienes colgado, ¿crees en Dios? ¿Eres místico?

–Místico… cero. Y creyente… cada vez digo que no lo soy con la boca más pequeña. Es verdad que fui a un colegio religioso y la religión siempre ha estado en mi vida sin poder decidir sobre ello. Cuando crecí ya dije «No creo». Lo que sí soy es muy folclórico y me encanta la iconografía religiosa. Es verdad que echo mano de Dios cuando…

–Cuando se menea el avión, como dice Leiva.

–Exactamente. Lo que sí me han gustado de siempre son los santos. La gente me trae muchas estampitas a la peluquería.

–Y ¿qué relación tienes con la Zamarrilla o El Cautivo?

–Vivía muy cerca cuando era niño y le pedía a mi madre que me llevara a verlos porque si no lloraba o me pillaba un berrinche. Una vez le dije: «Ya sé por qué llora la Virgen. Porque tiene el vestido sucio». Alguna vez, y aunque no crea mucho, le he pedido algo y si cumple mi petición le llevo flores por si acaso.

–Pero sobre todo eres del Rocío

–Sí, porque soy del barrio de la Victoria e iba mucho con mi abuela a misa a San Lázaro.

–¿Qué sentiste cuando la sacaste por primera vez en Pentecostés?

–Eso sí que fue una experiencia mística sin ser yo nada de eso. Siempre lo había visto desde fuera, como espectador, y vivirlo desde dentro fue de una belleza, tan bonito… o sea, es que Sorrentino me come el culo; no sería capaz de hacer algo tan bello. Tuvo un toque místico, me acordé de mi abuela, de los que ya no están… Siempre que pueda volveré a sacarla en Pentecostés. En Semana Santa no lo sé…

–Ahora tienes cerrada la peluquería porque te vas a trabajar a Operación Triunfo, pero ¿a quién te gustaría pelar y a quién no pelarías nunca?

–Me encanta jajaja, nunca me han preguntado esto. Me encantaría pelar al Tijeritas, una vez se lo propuse y me miró en plan… y no pelaría nunca a Santiago Abascal.

–Cuando anunciaste en Instagram tu incorporación a Operación Triunfo pusiste un vídeo de pequeño yendo a Granada al casting de Eurojunior. ¿Qué canción ibas a cantar?

–'Aquella estrella de allá' de Gisela. Es de una película de Peter Pan. Imagínate un niño mariquita de once años cantando Gisela… y las casualidades de la vida, el casting me lo hizo Noemí Galera que es la directora de la academia de Operación Triunfo. Le he pedido recuperar el vídeo del casting pero no lo han encontrado.

–¿Fue tu crush de OT?

–Sin ser yo muy mitómano es verdad que era fan de Gisela. Era mi diva, mi todo. Fui a verla al Tivoli. Mi primer messenger, que me lo hizo mi prima, fue: Giselaeslamejor_dani11. También recuerdo llegar al colegio en sexto de Primaria con un reloj y una chapa con su cara. Imagina en ese momento un niño con cosas de mujeres… era terrible. Además llevaba bandolera. Imagina lo que fue aquello en los Maristas.

–¿Qué música estás escuchando últimamente?

–Estoy escuchando mucho a Guitarrica de la Fuente, incluso para ir a correr. Me encantaría que alguno de los chicos de la academia de OT cantara algún tema suyo.

–¿Y una canción con la que te identifiques?

–Cuando era pequeño escuchaba mucho 'Juntos' de Paloma San Basilio, la ponían en la radio y la oía con mi madre. Al escucharla pensaba: «Cuando sea mayor tener un novio va a ser esto. Va a ser esta canción». La primera vez que me fumé un cigarrillo a medias con un novio me acordé de la canción.

–Ahora que vas a ser profe en OT ¿qué te gustaría enseñar que nunca aprendiste de ningún maestro?

–Que tengan mucha paciencia. Que no se pongan a producir temas en cuanto salgan de la academia. Que primero se encuentren, que no tengan prisa. Entiendo que son muy jóvenes y que al salir el pico de fama es muy alto. Todo el mundo quiere hacerse fotos contigo, entrevistas, trabajar… pero eso puede durar tres meses.

–¿Qué me puedes contar de tus veranos?

–Es mi época favorita del año. Soy como un girasol. También ha sido una época nostálgica. Cuando era adolescente mis amigas, porque no tenía amigos y solo me juntaba con niñas, tenían sus novios, sus amores de verano… y yo nunca tuve eso hasta muy mayor aún sabiendo que me llegaría.

–Siempre has dicho que Málaga está perdiendo su identidad, dime sitios 'malaguitas' que te gusten.

–Me gusta desayunar en Casa Aranda, me encanta la Peña Trinitaria, que tiene mucha esencia, y una pizzería que hay por Eugenio Gross… cada vez me gusta menos pisar el centro, prefiero ir a los barrios.

–Si fueras alcalde, ¿qué medidas tomarías para 'recuperar' la identidad de Málaga?

–Fíjate que nunca me han preguntado esto pero yo sí me lo he preguntado y contestado a mí mismo muchas veces. En primer lugar, prohibiría los patinetes eléctricos. Ni los de alquiler ni los privados. Me parece una locura que puedan ir por la carretera. También intentaría asegurar una vivienda digna a los jóvenes y a los malagueños; regularía los pisos turísticos; daría ayuda a los comercios para el emprendimiento local y aseguraría la limpieza de los barrios y que no se quede 'solo' en el centro.

–Dijiste que tenemos una idea del éxito súper errónea, ¿qué es para ti?

–Para mí el éxito es, literalmente, como estoy ahora. Puedo hacer lo que quiero y lo que me gusta. No tener unas aspiraciones irreales. Hoy en día todo tiene que tener la palabra éxito asociada: empresario de éxito, escritor de éxito, actor de éxito… No por ser un actor que hace obras por Andalucía vas a ser menos que otro que sale en 'Élite'. El éxito es que tu familia esté bien, tener salud y estabilidad emocional. Y ser de Málaga también y poder tomarte un campero con tu novio e ir a la playa de Cabopino. Me considero súper afortunado.