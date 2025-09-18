Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los directores del documental Yuval Abraham y Basel Adra, en la Berlinale. SUR

El documental ganador del Oscar que denuncia la expulsión de los palestinos se proyecta este jueves en el MVA

El filme, que se exhibe de forma gratuita, ha puesto en el disparadero a los directores que denuncian continuas agresiones

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:45

Una mirada desde dentro a la persecución y el horror que a diario se ve en las noticias. Esa es la propuesta de 'No other ... land', la película palestina ganadora del último Oscar al mejor documental, que se exhibe este jueves (20,30 horas), en el Centro Cultural MVA (calle Ollerías), con entrada libre. Dirigida por Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor y Basel Adra, el filme narra la historia de este último y su lucha contra el desplazamiento forzado de sus vecinos por parte de Israel en su localidad natal, Masafer Yatta (Cisjordania). Una historia real que se sigue repitiendo y se ha recrudecido ya que el propio codirector y protagonista denunció el pasado domingo el registro de su vivienda por parte del ejército israelí.

