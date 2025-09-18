El documental ganador del Oscar que denuncia la expulsión de los palestinos se proyecta este jueves en el MVA

Una mirada desde dentro a la persecución y el horror que a diario se ve en las noticias. Esa es la propuesta de 'No other ... land', la película palestina ganadora del último Oscar al mejor documental, que se exhibe este jueves (20,30 horas), en el Centro Cultural MVA (calle Ollerías), con entrada libre. Dirigida por Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor y Basel Adra, el filme narra la historia de este último y su lucha contra el desplazamiento forzado de sus vecinos por parte de Israel en su localidad natal, Masafer Yatta (Cisjordania). Una historia real que se sigue repitiendo y se ha recrudecido ya que el propio codirector y protagonista denunció el pasado domingo el registro de su vivienda por parte del ejército israelí.

Ampliar Fotograma de 'No Other Land', la película palestina ganadora del Oscar. SUR

'No Other Land' sigue al joven palestino Basel Adra, que documenta con su cámara la lenta destrucción de su tierra natal, donde el ejército israelí derrumba casas y expulsa a los residentes para establecer una zona de tiro militar. Durante su resistencia ante la situación, se hace amigo de Yuval Abraham, un periodista judío israelí que lo apoya en su causa, aunque ambos viven realidades muy diferentes: Basel se enfrenta a una constante opresión y violencia, mientras que Yuval goza de libertad y seguridad.

La impactante historia llega al céntrico auditorio de la Diputación Provincial tras ganar en marzo pasado el Oscar al mejor documental, lo que amplió su denuncia, aunque lejos de reducir la presión sobre los palestinos, puso además en el disparadero a los propios realizadores que sufren desde entonces continuas agresiones. De hecho, en marzo pasado, Hamdan Ballal, codirector del documental, fue arrestado por fuerzas israelíes tras haber sido atacado por colonos poco después de una cena.

Por su parte, el pasado domingo, Basel Adra denunció que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entraron en su casa y la registraron durante unos veinte minutos, además de revisarle el teléfono a su esposa. El cineasta no se encontraba en la vivienda en ese momento ya que estaba en el hospital acompañando a sus dos hermanos y un primo que previamente también habían sido atacados en sus domicilios de At Tuwani por las colonos israelíes procedentes del asentamiento no autorizado de Havat Ma'on, según relató el propio Adra a CNN.