'Muganga, Celui Qui Soigne', de Marie-Hélène Roux

El cine social y comprometido triunfa en el 31 Festival de Cine Francés de Málaga

'Muganga, Celui Qui Soigne' recibe el Premio del Jurado Profesional a Mejor Película, así como el Premio del Público Hamam Al Ándalus

SUR

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:04

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga ha anunciado este jueves 16 de octubre los premios del palmarés de su edición de 2025 en ... una gala de clausura celebrada en el Cine Albéniz. Entre otros, algunos de los invitados y participantes han sido Chloé Samaniego, Agregada cultural y audiovisual del Instituto Francés de España; Vincent Maël Cardona, director de 'Le Roi Soleil', que se ha proyectado al término del evento, fuera de concurso; Marie-Hélène Roux, directora de 'Muganga, Celui Qui Soigne'; Marie-France Brière, productora de cine y televisión, y directora del Festival de Cine Francófono de Angulema, o Pedro Bosquet, director de cultura de la Diputación de Málaga, así como invitados del mundo cultural de la ciudad.

El cine social y comprometido triunfa en el 31 Festival de Cine Francés de Málaga