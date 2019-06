Así es la Celine Dion de Málaga Valerie Lemercier (centro) en el papel de Celine Dion, ayer, durante el rodaje en Málaga. Arriba a la derecha, la auténtica Celine Dion / Salvador Salas La directora y actriz francesa Valerie Lemercier descubre en Málaga las primeras imágenes del filme sobre la popular cantante que ayer se rodaron en La Malagueta y el Hotel Miramar FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 4 junio 2019, 00:17

Salió en babuchas de andar por casa, con bata blanca y con el pelo recogido con una redecilla. Ropa cómoda de estar por casa y aspecto doméstico ya que precisamente estaban rodando una escena casera en el interior del apartamento de la protagonista. Que no es otra que la popular Celine Dion. Por exigencias del guion y de los expertos en localizaciones, ese piso se encontraba en calle Maestranza 20, aunque –que se sepa– la popular cantante canadiense jamás ha tenido allí su residencia. Tras la filmación, en un receso, Celine se volvió a convertir en Valerie Lemercier, la directora y actriz francesa que encarna a la artista en la película 'The Power of Love', que ayer comenzó su rodaje en Málaga. La intérprete gala salió del edificio acompañada de una asistente que sostenía un paraguas para protegerla del sol y, aunque ya sin peluca, mostraba el maquillaje y los detalles de su caracterización como Celine Dion. Difícil diferenciar la original de la copia.

Al advertir la presencia de SUR, la actriz agarro rápidamente un sombrero que llevaba en la mano y se lo puso para disimular precisamente la imagen más buscada: la de su transformación en la cantante que saltó a la fama con el archiconocido tema central del filme 'Titanic'. Al otro lado de la calle le esperaba una amplia caravana donde acudió a refugiarse de las miradas y los objetivos indiscretos y donde se podían ver las pelucas rubias que le dan el toque definitivo para convertirse en Dion.

Arriba, la actriz y directora Valerie Lamercier trata de desimular su personaje ante las cámaras. Sobre estas líneas, andamiaje para convertir la escena en una secuencia noctura y descarga de materailes para el rodaje en calle maestranza. / :: salvador salas

Con un presupuesto de 20,5 millones de euros, esta película internacional está producida por la compañía francesa Gaumont y narra la historia de la popular cantante canadiense, que ha cedido para esta película musical algunos de sus grandes éxitos, como 'All by Myself', 'I'm Alive' y la pegadiza 'My Heart Will Go On', con la que obtuvo el Oscar en 1998 como parte de la banda sonora de la cinta de James Cameron 'Titanic'. Aunque se especuló con que la favorita de Celine Dion para encarnarla en la gran pantalla era Angelina Jolie, la cineasta Valerie Lemercier ha sido la que finalmente convenció a la estrella para que apoyara este 'biopic' autorizado que retrata la determinación y personalidad de la protagonista desde su nacimiento en Quebec, su ascenso en los escenarios y su matrimonio con René Angélil, que también fue su descubridor y representante hasta su muerte en 2016.

Según pudo confirmar ayer SUR, Lemercier tiene previsto rodar durante toda esta semana en la capital de la Costa del Sol. El rodaje comenzó con las escenas de interior en un apartamento de La Malagueta, donde el operativo de la película ocupó varias calles con más de una decena de camiones. Además, en los aledaños de la plaza de toros se montó una carpa con el catering y, tras el almuerzo, todo el equipo se trasladó al cercano y lujoso hotel Miramar, donde se filmaron más escenas.

El centro de la ciudad y la plaza del Obispo serán otros de los escenarios de rodaje de esta superproducción que se sitúa en la línea del 'revival' de biografías de grandes estrellas de la música, como 'Bohemian Rhapsody' sobre el grupo Queen o la reciente 'Rocketman' sobre la trayectoria de Elton John. El rodaje en Málaga permitirá a Lamercier ambientar la película en otros destinos europeos, por lo que la Costa del Sol no aparecerá en pantalla como tal.

Pese al sol radiante de ayer, la escena filmada en el apartamento de La Malagueta simulaba ser de noche, para lo cual se montó un andamio de varios pisos de altura en la calle peatonal Ruiz Blaser, con una gran telón negro exterior para no dejar pasar la luz y un 'croma' de varios metros de altura y anchura para cambiar posteriormente en postproducción lo que los actores ven por la ventana. El decorado tapaba además a los numerosos curiosos que ayer se paraban a preguntar que era tanta parafernalia. Entre ellos, el propio alcalde, Francisco de la Torre, que pasó por allí andando camino del Ayuntamiento y se interesó por el llamativo montaje.