'All you need is love' de Dany Ruz gana la Muestra de Cortos Suso de Marcos La cinta de animación 'Carmela' queda finalista y se proyectará junto al resto de los títulos seleccionados el 12 de julio en la Casa Museo del escultor

Escena de 'All you need is love' de Dany Ruz.

SUR Viernes, 27 de junio 2025, 19:12

El corto de ficción 'All you need is love' de Dany Ruz se ha alzado con el primer premio de la Muestra de Cortos Suso ... de Marcos, que ya alcanza su tercera edición. La cinta, con guion de Juan Carlos Rubio y el propio director, está protagonizada por Carmen Calle y Olivia Lara. El sábado 12 de julio, a partir de las 22.00 horas, se proyectará junto con el resto de las producciones seleccionadas en el jardín de la Casa Museo Suso de Marcos, con entrada libre hasta completar aforo.

'All you need is love' se remonta a la España franquista de mediados de los 60 para contar la historia de Asunción y Mari Carmen, dos jóvenes que aspiran a un puesto en la Sección Femenina hasta que la visita de los Beatles a España les depara otro destino. Además, el corto de animación 'Carmela', dirigido por Vicente Mallol, ha sido reconocido como finalista. El jurado, integrado por el actor Juanma Lara, el productor Luisje Moyano y el director Álex Escudero, quiso también conceder diplomas a 'He robado tu ceniza', cinta de ficción de Felipe Olaya Meza, y al documental 'Los cayucos de Kaya' dirigido por Álvaro Hernández Blanco. El mismo día de la proyección, el 12 de julio, se hará entrega de las distinciones, consistentes en un trofeo creado expresamente por el escultor para la producción ganadora y la finalista, además de una cantidad económica para el corto ganador.

