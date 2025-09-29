Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El novelista malagueño Javier Castillo posa ante el Roque Cinchado en el Parque Nacional del Teide, donde discurre su nueva novela. Asís Ayerbe

Javier Castillo, escritor

«Ciencia y Dios son compatibles, deben convivir»

'El susurro del fuego', un 'thriller' volcánico que es un canto a la vida, es la primera novela situada en España del narrador malagueño / Hijo de limpiadora y albañil, pastelero, barrendero, empleado de banca y consultor antes de vender millones de libros, también estrenará serie en Netflix, donde arraso con 'La chica de nieve'

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

La Orotava (Tenerife)

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:19

En el desolado paisaje del Teide sus lectores reconocen a Javier Castillo (Mijas, 1987) y le piden fotos. En las faldas del gigante dormido habla ... de su nueva novela 'El susurro del fuego (Suma), que discurre en esos parajes. Un 'thriller' volcánico, una fatídica 'road movie' insular que protagonizan unos mellizos, Mario y Laura, en la que la muerte se convierte en un canto a la vida. Con millones de lectores, Castillo es un fenómeno global gracias a series como 'La chica de nieve', que arrasó en Netflix. Ahora hace doblete con su primera novela ambientada en España y el estreno en noviembre de 'El cuco de cristal', serie que traslada la acción original de la novela de Nueva York a Madrid y de Steelville (Misuri) a la villa cacereña de Hervás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  8. 8 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Ciencia y Dios son compatibles, deben convivir»

«Ciencia y Dios son compatibles, deben convivir»