La nube doble

Cervantes por Amenábar

Juan Francisco Gutiérrez

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Amenábar, Amenábar, de excelente filmografía: el día que estrenaste 'El Cautivo', absurdas polémicas había. Diatribas inanes, ah, o resúmenes de prensa que polarizaban, otra vez, ... ahora a cuento de una película sobre los años juveniles bajo cautiverio en Argel del creador de 'El Quijote'. Ya saben: hay agoreros que se han echado las manos a la cabeza, sin ni siquiera ver el filme, porque el oscarizado director, de sorprendente y meteórica carrera ahora metido en cocción lenta de dramas históricos, avisó de que en ella incluía la posible relación homosexual del prohombre de nuestras letras con su captor, Hasán Bajá. Los letraheridos habituales, sumados a los que saltan por cualquier nimio 'quítame de allá esas pajas' brincaron cual resorte, retratándose a sí mismos con más ahínco que cualquier daguerrotipo. Guardianes de la moral o censores de medio pelo que ni entienden lo que son las ficciones, ni las licencias de todo contador de historias, y que ni siquiera atienden a las posibilidades o lagunas históricas ya escritas, aprovechadas como trama aquí por Alejandro Amenábar, buen narrador como acostumbra en esta muy entretenida película.

