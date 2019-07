Un cartel con alma para reinaugurar La Malagueta El autor del cartel, los empresarios, las autoridades y la terna, junto al cartel. / Salvador Salas Ponce, Conde y Morante expresan sus sensaciones en la presentación del cartel del festejo con el que la plaza volverá a abrir sus puertas ANTONIO M. ROMERO Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 23:32

La tarde del 11 de junio de 1876 la nueva plaza de toros de Málaga abrió sus puertas a orillas del Mediterráneo y a los pies de Gibralfaro tras dos años de construcción bajo la égida del arquitecto riojano Joaquín de Rucoba. En el cartel se anunciaron reses del hierro de Murube para Manuel Domínguez 'Desperdicios', Antonio Carmona 'El Gordito' y Rafael Molina 'El Lagartijo', quienes conformaron una terna que inscribió su nombre con letras de oro en la historia de La Malagueta. Un total de 143 años y 64 días después, el coso del Paseo de Reding volverá a escribir un hito el próximo 14 de agosto con la reinauguración de este BIC tras el proceso de rehabilitación al que ha sido sometido por la propietaria del inmueble, la Diputación Provincial. En esta ocasión saltarán al ruedo toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla.

Una terna con diestros que tienen una distinta concepción del toreo pero con alma y sentimiento en su tauromaquia. Ponce, Conde y Morante hicieron el paseíllo en la mañana de este miércoles en el ruedo del salón principal del Gran Hotel Miramar, que puso el cartel de 'No hay billetes', para expresar sus sensaciones cara a una corrida de toros histórica y para asistir a la presentación del cartel específico que Toros del Mediterráneo, empresa gestora de La Malagueta con los malagueños José Carlos Escribano y José Luis Martín Lorca al frente, ha editado para esta efeméride y cuya ilustración es una pintura de José T. Pérez Indiano. El joven artista pacense ha plasmado a través de sus pinceles la evolución del coso del Paseo de Reding a lo largo de su historia.

En una conversación moderada por el crítico taurino José Enrique Moreno, los tres diestros y el ganadero –no pudo estar presente pero mandó un vídeo– destacaron la importancia de la reinauguración del coso y el hecho de ser protagonistas de una fecha para la historia.

«Quiero agradecer a la empresa y a Martín Lorca por el cariño con el que me han tratado y por darme este regalo», confesó Conde, quien vuelve a su plaza de La Malagueta tras la ausencia del pasado año. También regresa ante la afición malagueña Morante, quien destacó que cuenta con numerosos amigos en Málaga y que está «contento» por volver a Málaga. «La reinauguración es una cosa importante para la ciudad y para un edificio emblemático. ¡Ojalá estemos a la altura! Málaga es una plaza para soñar y crear en ella», remarcó el torero de La Puebla.

«Torero de Málaga»

Ponce volverá a los ruedos el 10 de agosto en El Puerto de Santa María tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado marzo en la Feria de Fallas. El diestro de Chiva explicó que han sido meses «duros» de recuperación, aunque subrayó que en ningún momento dudó de que volvería a torear. Ahora, en pleno periodo de consolidación de la recuperación y tras haberse probado ya en el campo ante una vaca, el valenciano encara con ilusión el festejo del 14 de agosto en una de sus plazas «preferidas» y donde, según añadió, el coso tiene «sentimientos y te motiva».

«En Málaga me siento como en casa. Siempre he sentido el cariño de la afición malagueña. Me considero un torero de Málaga», remarcó Enrique Ponce, quien evocó la «manera especial» con la que suenan los 'olés' en La Malagueta y soñó despierto con la posibilidad de que el próximo 14 de agosto se repita lo sucedido en la Corrida Crisol de 2017, cuando indultó al toro 'Jaráiz' de Juan Pedro Domecq.

En este sentido, el ganadero sevillano avanzó en su intervención a través de un vídeo que es posible que venga a la corrida del 14 de agosto un hermano de 'Jaráiz'. Juan Pedro Domecq puso en valor que la de Málaga es una feria «ilusionante» y que supone una «tremenda responsabilidad» llevar bravura a uno de los hitos taurinos del verano andaluz como es el abono malagueño y en especial el festejo con el que se reinaugurará la plaza.

Escribano junto a Ponce, Conde y Morante. / Salvador Salas

Durante sus intervenciones ante un público en el que se encontraban, entre otros, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, o el secretario de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta, Miguel Briones, Morante de la Puebla introdujo un asunto que estaba fuera de lugar al decir que «la verdadera noticia para Málaga es que han cambiado los presidentes», en alusión a las divergencias que ha mantenido en los últimos años con los anteriores equipos presidenciales. A este hilo, Conde pidió coherencia y equilibrio en el toro de Málaga porque «lo menos relevante es que un toro pese mucho tenga muchos cuernos», para agregar que «es más importante el contenido que la fachada».

Por su parte, José Carlos Escribano aseguró que La Malagueta cambia por fuera pero no pierde su alma. «Será la misma que ha vivido a las grandes figuras del toreo a lo largo de su historia. Es y será la misma Malagueta porque lo que no ha cambiado ni cambiará es el alma malagueña que sabe apreciar las cosas buenas de la vida», afirmó el empresario, quien destacó la necesidad de seguir incorporando la tauromaquia a la sociedad e involucrar a la sociedad en la fiesta de los toros.

Francisco Salado felicitó a la empresa por haber confeccionado un cartel «de gran prestigio» para la reinauguración de La Malagueta, donde la Diputación ha hecho «un esfuerzo importante» que demuestra su compromiso para ayudar y promocionar la tauromaquia. Francisco de la Torre agradeció que la plaza pueda tener otros usos culturales y sociales durante el año que beneficiarán a la ciudad y Miguel Briones hizo hincapié en el apoyo de la Junta a la tauromaquia como manifestación artística, reclamo turístico y generador de empleo y riqueza.