Aigul Akhmetshina en una escena de la 'Carmen' que llega al Real en coproducción con el Covent Garden y la Scala de Milán. Teatro Real
Música-Ópera

Una 'Carmen' lorquiana y feminista regresa al Teatro Real

Explora la raíz de la violencia machista con la coreana Eun Sun Kim en el foso y dramaturgia de Damiano Michletto / «'Carmen' es a la ópera lo que la 'Mona Lisa' a la pintura» asegura la directora formada con Jesús López Cobos

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:27

En clave lorquiana, cambiando Sevilla por un asfixiante pueblo mediterráneo en los años setenta del siglo XX y con una mujer en el foso. Así ... regresa 'Carmen' al Teatro Real. Cumplidos 150 años de su escandaloso estreno en París, la ópera de Georges Bizet (1838-1875) es hoy una de las más representadas del mundo. El Real recibe una coproducción con el Covent Garden de Londres y La Scala Milán. Con dirección escénica de Damiano Micheletto, indaga las raíces de la violencia machista.

