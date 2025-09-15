Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Candela Sierra.
Premios

Candela Sierra gana el Nacional de Cómic

Por indagar en los problemas comunicativos con humor ácido y punzante en su álbum 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:05

El humor «ácido y punzante» de su álbum 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri) ha dado a Candela Sierra (Ronda, 1990) el ... Premio Nacional del Cómic 2025, dotado con 30.000 euros y concedido anualmente por el Ministerio de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  4. 4 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  5. 5 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  8. 8

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Candela Sierra gana el Nacional de Cómic

Candela Sierra gana el Nacional de Cómic