Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Camilo sobre el escenario de Starlite, en Marbella. Starlite

Camilo en Starlite: una carta de amor al buen rollo

El artista colombiano ofrece el primero de sus dos conciertos, con lleno total y un público entregado a la cultura de la felicidad y el cante ligero

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:10

Lo que pasa después de finalizar las casi dos horas de concierto en la cantera de Nagüeles define muy bien lo que es Camilo o ... el efecto Camilo, no importa como se quiera llamar. Porque confirma una de las lecciones más valiosas que se pueden aprender en la vida: hay que escuchar al artista, no lo que sugieren de él los estereotipos que tenemos marcados en nuestra cabeza. Y da igual que llevara un pantalón con un estampado de flores difícil de describir o algunos monólogos con el público parecieran sacados del cuaderno de un poeta fracasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  3. 3 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  7. 7 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  8. 8 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  9. 9 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  10. 10 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Camilo en Starlite: una carta de amor al buen rollo

Camilo en Starlite: una carta de amor al buen rollo