Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La nube doble

Buena y abundante fe

Juan Francisco Gutiérrez

Juan Francisco Gutiérrez

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Visto como está el patio, entre tanto discurso alterado y tanta profusión de incesantes trolas, normal que la audiencia nacional, tenga la edad que tenga, ... busque refugio en cualquier entretenimiento cultural. Quien dice ocio puede decir pasión o idolatría por el manga, por lo friki, por los dibujos animados, por el cómic, por la ciencia ficción o por cualquier serie. Nos hemos dado cuenta este fin de semana en Málaga de que hay miles de criaturas capaces de aguantar tela por conseguir acariciar el infinito en un funko. O sea, por sublimar y materializar sus experiencias audiovisuales haciendo la cola que haya que hacer, cueste lo que cueste, aunque a veces cueste comprenderlo. Justo en ese mismo terreno del necesario escape, que a veces esconde mucha miga, se sitúan las buenas comedias, las que aparte de arrancar carcajadas hacen reflexionar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Buena y abundante fe