La Malagueta acogerá la presentación de la obra. sur

La biografía del torero Paco Ceballos protagoniza el segundo volumen de la Colección Maletilla

Toros. ·

La obra, editada por la Diputación, ha sido escrita por el aficionado José Luis Gálvez y se presentará el día 16 de octubre en el Centro Cultural La Malagueta

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:21

Comenta

Paco Ceballos es un torero malagueño que en los años 60 fue figura novilleril y como matador de toros gozó de gran predicamento llegando a ... actuar 27 tardes en La Malagueta y 22 en Las Ventas. Se retiró en 1975 poco después de torear una corrida de Concha y Sierra en Madrid, donde cortó una oreja. Ahora su trayectoria personal y taurina queda recogida en una biografía que compone el segundo volumen de la Colección Maletilla.

