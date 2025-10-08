La biografía del torero Paco Ceballos protagoniza el segundo volumen de la Colección Maletilla

Paco Ceballos es un torero malagueño que en los años 60 fue figura novilleril y como matador de toros gozó de gran predicamento llegando a ... actuar 27 tardes en La Malagueta y 22 en Las Ventas. Se retiró en 1975 poco después de torear una corrida de Concha y Sierra en Madrid, donde cortó una oreja. Ahora su trayectoria personal y taurina queda recogida en una biografía que compone el segundo volumen de la Colección Maletilla.

Una serie de publicaciones creada por la Diputación Provincial para recoger la biografía de los toreros malagueños ante el vacío documental sobre la tauromaquia en Málaga y que en esta ocasión se ha encargado de escribir el reconocido aficionado José Luis Gálvez. Este licenciado en Filología Hispánica ha realizado un trabajo de recopilación de fotografías, carteles y vivencias junto al propio torero.

En esta biografía se ofrecen numerosos detalles de su vida personal, de sus inicios como novillero, de su trayectoria como torero y de su despedida de los ruedos, según ha informado la Diputación en un comunicado.

La presentación del libro tendrá lugar el próximo 16 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural La Malagueta, en un acto que será dirigido por el periodista Juan Ortega. La entrada será libre hasta completar aforo y se obsequiará a los asistentes con un ejemplar.

Nacido en el popular barrio de El Perchel en 1947, a Francisco Ceballos Guerrero, Paco Ceballos en los carteles, la inculcó la afición a los toros su madre, Catalina Guerrero González. Debutó sin picadores en 1965 y tomó la alternativa en Barcelona dos años después con Joaquín Bernadó como padrino y Jaime Ostos de testigo ante reses de Torrestrella.