El duo Bicep, este sábado, en su actuación como cabeza de cartel en Sophie. María Márquez

Bicep en Sophie: un viaje lisérgico para decir hasta pronto

La temporada de verano en el Ogus Park cierra con una actuación para el recuerdo del dúo irlandés, con lleno hasta los topes

Matías Stuber

Matías Stuber

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:31

Al final, fue como un viaje lisérgico sin necesidad de chupar cartones. El último capitulo de Sophie contaba con Bicep como cabeza de cartel. Nombre ... que recuerda a primero de anatomía de Medicina, pero que en este caso hace referencia a dúo de DJ's irlandés que este sábado abrochó la temporada de música electrónica veraniega por todo lo alto. Fue un llenazo total, como pocas veces se han visto en el Ogus Park, que es como los promotores llaman ahora a lo que era el Cortijo Bacardi. Un lugar ideal para este tipo de fiestas por su ubicación apartada. Cumple con las tres 'n' de manera sobrada. No molestas, no estás expuesto y no hay que acudir por carriles de cabra para llegar al lugar.

