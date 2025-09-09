Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El mural del artista callejero Banksy. Efe

Banksy reaparece en Londres con un mural de un juez golpeando a un manifestante

El grafiti, pintado en la fachada del Tribunal Superior de Justicia, coincide con la polémica por la detención de cientos de activistas en apoyo a Palestina

Ekaitz Vargas

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:25

El arte de Banksy ha vuelto a sacudir el corazón de Londres. En la fachada del histórico Tribunal Superior de Justicia, el enigmático artista británico ... dejó este lunes una escena tan cruda como simbólica: un juez con toga y peluca levanta el mazo para golpear a un manifestante caído en el suelo, que aún sostiene una pancarta manchada de rojo. La obra, rápidamente viralizada en redes sociales, fue reivindicada por el propio Banksy en Instagram con su localización: «Royal Courts of Justice. London».

