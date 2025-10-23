Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Puta, llega la Policía»

En las imágenes se ve a los autores del espectacular atraco descender del monumental edificio con una escalera eléctrica para hacer mudanzas y escapar con motocicleta

Enric Bonet

Enric Bonet

Corresponsal. París

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:54

Como si estuvieran bajando tranquilamente un mueble en una mudanza con una escalera eléctrica. Así escaparon el pasado domingo a las 09h37 de la mañana ... los ladrones del Louvre. La cadena francesa BFM TV ha difundido este jueves un vídeo verificado de la huida de los autores del espectacular atraco, que siguen en paradero desconocido.

