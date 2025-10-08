Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El armonicista Antonio Serrano. R. C.

Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025

Su versatilidad le ha valido para hacer incursiones en el ámbito del jazz, la música clásica y el pop, aunque sobre todo destaca su aportación al mundo del flamenco

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:42

El armonicista Antonio Serrano ha sido reconocido este miércoles con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025 que concede cada año el Ministerio de Cultura, ... a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y está dotado con 30.000 euros.

