Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
R. C.

Antonio Orozco: «Cuando vives con una ansiedad extrema, buscas maneras de silenciarla»

El músico publica 'Inevitablemente yo', un libro que relata cómo superó la ansiedad y la obesidad que le llevó a cancelar una gira el año pasado

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:24

Comenta

Después de regresar de un gira europea, a finales de 2023, el cantante Antonio Orozco se reunió con su manager y canceló 111 conciertos de ... golpe, programados para el año siguiente. «Intenté encontrar las palabras adecuadas para expresar el miedo, la frustración y la certeza que había estado evitando durante meses, quizás años, y que en los últimos días había aflorado de una forma nueva», escribe Orozco. No se sentía bien. Le atenazaba un malestar general y la ansiedad, que todavía hoy le acompaña, como «desde hace meses». Vivía bajo un «ritmo frenético» y «detenerse se percibe como un acto de rebeldía» en la industria musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  9. 9 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  10. 10 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antonio Orozco: «Cuando vives con una ansiedad extrema, buscas maneras de silenciarla»

Antonio Orozco: «Cuando vives con una ansiedad extrema, buscas maneras de silenciarla»