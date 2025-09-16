Antonio Banderas hace desaparecer un Goya en el nuevo anuncio de Uber Eats

Las empresas de reparto a domicilio han ido ampliando sus servicios y a día de hoy ya es posible satisfacer prácticamente cualquier antojo o necesidad ... sin salir de casa. ¿El límite? ¿Y si nos trajeran un Goya? Dispuesto a salir de dudas, Antonio Banderas hace la prueba en el último anuncio de Uber Eats, estrenado este martes. Un simpático spot en el que el malagueño acaba perseguido por la misma Policía Nacional por su implicación en la desaparición de un cuadro del pintor y grabador español. La noticia la retransmite en directo la propia Sandra Barneda desde las puertas del Museo Nacional de Arte.

Pero, ¿cómo acaba el actor en tremendo lío? Todo comienza en su casa. Mientras hace limpieza de su salón, el malagueño mira una estantería repleta de premios salvo por un hueco libre. En ese momento decide pedir un Goya a través de la popular plataforma. Para su sorpresa, a los pocos minutos suena el timbre y recibe una de las obras del artista de la localidad zaragozana de Fuendetodos. Atónito, el actor escucha en la tele la noticia de la desaparición de un Goya y, nervioso, derrama accidentalmente una copa sobre ella, lo que complica aún más las cosas. Dispuesto a remendarlo, Banderas improvisa un caballete para tratar de reparar el cuadro dañado e intenta devolverlo a la pinacoteca. Una intervención que parece hacer un guiño al Ecce Homo de Borja y a su fallido intento de restauración. El anuncio acaba con un juego de palabras, recordando que Goya no pueden pedirse pero Gyozas sí. «Pide casi casi de todo», advierte con humor la empresa.

Con Uber Eats, Banderas amplía su experiencia publicitaria, un ruedo que ya conoce. De hecho, este mismo 2025 -en febrero- el actor se convirtió en una de las grandes estrellas de los anuncios de la Super Bowl, protagonizando un spot para la marca de electrodomésticos Bosch.