Antonio Banderas hace desaparecer un Goya en el nuevo anuncio de Uber Eats

El actor malagueño protagoniza un simpático spot de la aplicación de comida a domicilio estrenado este martes

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:16

Las empresas de reparto a domicilio han ido ampliando sus servicios y a día de hoy ya es posible satisfacer prácticamente cualquier antojo o necesidad ... sin salir de casa. ¿El límite? ¿Y si nos trajeran un Goya? Dispuesto a salir de dudas, Antonio Banderas hace la prueba en el último anuncio de Uber Eats, estrenado este martes. Un simpático spot en el que el malagueño acaba perseguido por la misma Policía Nacional por su implicación en la desaparición de un cuadro del pintor y grabador español. La noticia la retransmite en directo la propia Sandra Barneda desde las puertas del Museo Nacional de Arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

