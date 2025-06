Los amigos de Robert Harvey se retratan para recordar a Don Roberto de Macharaviaya

Cada año por estas fechas un grupo dispar de gentes de la cultura, artistas y vecinos de la Axarquía se citan en Macharaviaya para recordar ... a un hombre al que muchos ni siquiera conocieron. Robert Harvey falleció hace 21 años. Natural de Carolina del Norte, sin mujer ni hijos aquí, el pintor norteamericano dejó huérfano a un grupo de amigos que hoy, sorprendentemente, sigue creciendo. Es el «legado humano» de Don Roberto de Macharaviaya, como le llamaban en el pueblo, un tipo con una capacidad para 'hacer familia' que compite en importancia con su indudable calidad artística. Solo así se entiende que cuando se pide la colaboración de creadores vinculados a Málaga para celebrar un evento en su honor, 61 artistas respondan sin dudarlo entregando su autorretrato. Todos se subastarán este sábado con un precio de salida de 150 euros.

Lorenzo Saval, Chema Lumbreras, Fernando de la Rosa, Vargas Machuca, Rafael Alvarado, Paco Aguilar, Isabel Garnelo, Sebastián Navas, Sara Sarabia, Ignacio del Río, Ana Roldán, Concha Galea, Panamá Díaz Fernández… y muchos más aceptaron el reto de pintarse a sí mismos para el decimoctavo Encuentro de Amigos de Robert que tendrá lugar este 7 de junio en Macharaviaya (desde las 13.00 horas, 20 euros con todo incluido). Habrá música, arte, buena comida y un gin tonic a modo de digestivo. Como siempre había en casa de Robert Harvey, la Huerta del Ángel, una finca cosmopolita en medio del campo, donde alrededor de una paella y un buen vino se reunían artistas y amigos de Málaga con otros de San Francisco y Nueva York.

Ampliar Lorenzo Saval y Paco Aguilar.

'Legado humano' es el título del proyecto artístico elegido por la Asociación La Huerta del Ángel para esta edición. «Al cabo de tantos años, te das cuenta de que lo que hay detrás de la asociación son las personas. Esto no tiene sentido sin la gente que hay detrás apoyando», señala Jorge Moreno Peña, el comisario de la exposición. Para representar esa herencia, pidió a los 'amigos' que se retrataran. Una solicitud osada porque no todos los artistas hacen autorretratos y, como señala Moreno Peña, no es lo mismo «empatizar» con otra persona o un paisaje, que mirarse uno al espejo. Pero la respuesta les ha desbordado.

En el Museo de los Gálvez, en Macharaviaya, ultiman estos días el montaje de los 61 retratos de todas las técnicas y estilos imaginables que componen la exposición. Junto a la historia del héroe de la independencia americana, Bernardo y su familia, se exhibe una serie de cuadros con los rostros –realistas uno, figurados otros– de varias generaciones de pintores vinculados a la provincia de Málaga. Y cada uno de ellos esconde la identidad artística de sus autores. Ahí está el díptico de Teté Vargas Machuca: su cara asoma solo a la mitad, pero al abrir las cubiertas se despliega con la técnica del pop up todo su universo, pequeñas 'Teté' en distintas posiciones y momentos, trabajando, pensativa, con pajaritos en la cabeza… También Lorenzo Saval se multiplica en su propuesta 'Autorretratos en busca de un autor', donde con técnica mixta crea pequeñas y simpáticas reproducciones de sí mismo.

Muy reconocibles, mirando directamente al espectador desde una misma pared, están los rostros de Sebastián Navas, Rafael Alvarado, Buly y Concha Galea, esta última con un potente toque impresionista. Cayetano Romero se dibuja en medio de un paisaje de palabras manuscritas, y Ana Roldán sonríe al visitante entre vibrantes colores.

Paco Aguilar interviene un grabado donde no está él de manera figurativa, pero bien podría ser uno de los extraños personajes que pueblan su mundo. Y Chema Lumbreras sorprende con una obra donde no aparecen sus características figuras: la protagonista es una jirafa y una misteriosa sombra. Fernando de la Rosa opta por el collage sobre lienzo para su autorretrato compuesto con líneas finas sobre trazos gruesos.

En un encuentro de artistas no faltan las referencias a los grandes del arte. Arturo Meliveo hace un guiño a Matisse, Lola Díaz se presenta a lo Warhol y Víctor Sáez adopta la posición de Velázquez en 'Las meninas', con Robert Harvey en el quicio de la puerta –como en la foto en la que aparece en La Huerta del Ángel– y con Marilyn Monroe y Rossy de Palma infiltradas en la obra. Fiel a su identidad femenina y feminista, Isabel Garnelo recrea el vello púbico en su pieza. Sara Sarabia se cubre el rostro de textos en 'Autocensura', Sandra Carmona se ata a su identidad en un cuadro con mucha carga simbólica y Antonio Delgado rescata del baúl una foto guardada durante 35 años que ahora cobra un nuevo sentido.

La lista es larga y cada pieza tiene su relato. Este sábado los artistas estarán allí para explicarlo durante la subasta silenciosa, en la que se podrá ir pujando en papel por cada pieza hasta una hora límite. La mitad de lo recaudado será para los artistas, la otra mitad para la Asociación La Huerta del Ángel, que custodia la memoria de Robert Harvey. En el cartel de la exposición, cientos de fotografías de los diecisiete encuentros anteriores componen el rostro de Don Roberto. En el próximo evento habrá una cámara Polaroid para sacar hasta 200 fotografías de quienes allí estén, que se sumarán al instante a un nuevo cartel. Porque el legado sigue vivo.