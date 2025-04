Ágatha Ruiz de la Prada: «Mis trajes son un lujo, es como tener un Picasso en tu casa»

Un largo pasillo luminoso, donde destacan sobre las paredes blancas las obras de Ágatha Ruiz de la Prada. Sus colores, formas y estilo presiden la ... sala Motores del Museo del Automóvil y la Moda. Desde este 24 de abril y hasta el 26 de julio, este espacio acoge la exposición '40 años de diseño y creatividad', que recorre la trayectoria de la reconocida diseñadora.

Sentada en un sofá amarillo con forma de beso, una de sus señas de identidad, Ágatha recuerda cómo surgió la idea de llevar esta muestra hasta Málaga. Todo comenzó hace más de veinte años, en una cena en Portugal que terminaría siendo clave para entender la conexión entre su obra y la ciudad.

Sin saberlo, aquel encuentro con un excéntrico anfitrión que la condujo hasta una finca llena de Rolls Royce, y más tarde hasta el borde de un acantilado, marcaría el inicio de esta historia. «Cinco metros antes del final frenó y a mí me dio un ataque de risa que duró horas. Pensé que me moría», recuerda entre risas.

Ese misterioso conductor era Joao Magalhaes, quien años después se convertiría en el fundador del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Aquella anécdota que tuvo lugar hace más de dos décadas dio paso a una amistad que, con el tiempo, se traduciría en una colaboración artística. Así Ágatha fue una de las primeras creadoras españolas en convertirse en amiga de Joao Magalhaes.

Ahora la diseñadora regresa a Málaga con una exposición que celebra más de cuatro décadas de trabajo creativo. Además, la muestra sirve de antesala al Málaga Forum, que tendrá lugar en el museo el 25 de abril.

La exhibición no solo repasa su carrera, sino que también refuerza su vínculo con una ciudad que considera clave en su vida personal y profesional. «Este museo es único. He desfilado aquí, he recibido premios, y por fin hemos logrado montar esta exposición de la que llevábamos años hablando», explica.

Es difícil seleccionar piezas en el recorrido tan amplio de Ágatha, quien hizo su primer boceto «cuando tenía quince años», aclara. La colección reúne piezas emblemáticas, muchas extraídas de su archivo personal, gestionado por la Fundación Ágatha Ruiz de la Prada; creada cuando se cumplieron 30 años de su primer desfile. «Guardo todo: trajes, libros, prensa… Tengo unos archivos enormes, casi 4.000 trajes», cuenta. Algunas de esas piezas, además, pasarán a formar parte de la colección permanente del museo.

Ampliar La diseñadora en el Museo del Automóvil y la Moda durante la entrevista Marilú Báez

Pero su relación con Málaga va más allá. Es habitual verla en los desfiles de calle Larios, un evento que califica de «espectacular» y al que siempre acude, «intento no faltar nunca», insiste. En la última edición, presenció como el museo sacaba a la pasarela su propia colección de alta costura, con piezas de Chanel, Dior o Saint Laurent. «Lo hicieron con tanto respeto y cuidado que pensé: ahora sí, ahora lo tenemos que hacer», señala.

La chispa que faltaba

Aquella espinita que tenía clavada y que se remonta a hace más de dos décadas, se ha convertido, por fin, en realidad. El desfile fue la chispa definitiva para llevar la exposición hasta el museo. «Esta exposición es el resultado de una amistad, de una vida y de un lugar que adoro», recalca.

Ágatha defiende con firmeza que la moda es arte, y que, por ello, merece su sitio en estas salas. «Cuando empecé, la moda iba por un lado y los museos por otro. Hoy, las exposiciones de moda están entre las más visitadas del mundo», afirma. Ella, que ha expuesto en Buenos Aires, el IVAM o La Beneficencia, considera la de Málaga como una de las más especiales.

La moda es arte para la diseñadora. «Tener uno de estos trajes es, salvando las distancias infinitas, como tener un Picasso en casa», asegura. Para ella, poseer una prenda única, como una antigua gabardina de Prada desgastada por el tiempo, representa un auténtico lujo. Y lo justifica: no solo se trata de estilo, sino de cultura y sensibilidad. «Hay que ser una persona refinada, culta… y no es fácil, tener un traje así es un auténtico privilegio», concluye.

Ampliar Los diseños que se pueden observar en esta exposición Marilú Báez

Tras más de 40 años de carrera, «aunque llevo 44», matiza asegura que mantiene intacta la ilusión del primer día. «Eso es un don, como ser alto o bajo», dice. Y mientras continúa presentando perfumes, cuadernos, aceites y la gran novedad, productos de limpieza ecológicos, sueña con que esta exposición se convierta en «el planazo de Málaga». Su aspiración es que esta visita sea para compartirla en familia o entre amigos, y lo más importante, que deje huella.

Nada parece imposible para una creadora que no solo ha transformado el diseño, sino que también ha calado en la memoria emocional de varias generaciones. Como ella misma afirma: «Un traje de Ágatha no es solo moda. Es un pequeño lujo. Es historia. Es arte».