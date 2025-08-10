Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El acta notarial que otorga plenos poderes a Ruiz Alonso. Ideal

Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca

En abril de 1936, Primo de Rivera dio plenos poderes a Ruiz Alonso para reorganizar la Falange. Los Rosales no podrían haber salvado nunca al poeta, porque no peleaban con un rival político, sino con su jefe

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:39

Redondear el relato de los hechos que condujeron al asesinato del poeta granadino Federico García Lorca en la madrugada del 18 de agosto en el ... Barranco de Víznar se ha convertido en uno de los grandes retos para multitud de investigadores, desde muy poco después de que este lamentable suceso se produjera. Algunos han incidido sobre su posible lugar de enterramiento, aún no encontrado pese a que se han desarrollado un buen número de campañas de excavación en el lugar señalado de su ejecución y aledaños. Otros, sobre los días previos a su detención, desde su llegada de Madrid en la noche del 13 de julio huyendo de la crispación de la capital y para celebrar su onomástica y la de su padre –18 de julio, día de San Federico– en familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  7. 7 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca

Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca