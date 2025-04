Blanca Montalvo conquista Palermo: «Mis reinas no son princesas, no necesitan casarse ni heredar. Son reinas por derecho propio» La investigadora y artista de la UMA exhibe en Italia su obra 'Cualquiera de nosotras'.

Mery Carmona Lunes, 14 de abril 2025, 19:18 Comenta Compartir

La artista, profesora e investigadora Blanca Montalvo lleva a sus retratos un juego de humor, crítica y reivindicación. Su reciente exposición 'Cualquiera de nosotras', presentada en el Instituto Cervantes de Palermo, surge como una continuación de su baraja de cartas ilustrada, donde las protagonistas son mujeres reales con sus bebidas favoritas. La muestra trasciende la estética y se convierte en un espacio de reivindicación femenina dentro de un lugar históricamente dominado por el poder masculino, según defiende la investigadora.

El proyecto nació casi por casualidad, en plena pandemia, cuando el cansancio de la virtualidad la llevó a recuperar las acuarelas y los juegos de cartas de su infancia. «Me di cuenta de que la baraja española no tiene ninguna mujer. En cambio, la inglesa al menos tiene la reina de corazones», explica Montalvo. Así nació 'Las Reinas', una baraja de cuatro palos donde las figuras no son reyes ni caballeros, sino sus amigas, representadas con trazos desenfadados y expresivos. La serie se exhibió en Estados Unidos en 2023 y, posteriormente, evolucionó en la muestra de Palermo.

La elección del Instituto Cervantes como sede no fue casual. «Era como entrar con todas mis mujeres en un sitio donde nunca nos han dejado entrar: el poder económico, religioso y político», señala Montalvo. En la antigua iglesia, los retratos ocupan los rincones donde antes se situaban figuras masculinas de poder. Además, la muestra se acompaña de conciertos y actividades que buscan resignificar el espacio y, además, atraer al público curioso.

Más allá de la exposición, el proyecto se enmarca dentro de una línea de investigación sobre la estética del poder en la Universidad de Málaga. En este sentido, Montalvo subraya la importancia de la investigación artística, una disciplina que, según ella, sigue ocupando un lugar demasiado secundario. «Vivimos rodeados de imágenes, pero la investigación en arte sigue pareciendo subsidiaria. Es un trabajo que debería valorarse tanto como cualquier otro campo del conocimiento».

Ampliar Pieza de la obra expuesta 'Cualquiera de nosotras' por Blanca Montalvo. Mery Carmona

Como profesora en la UMA, Montalvo recalca la necesidad de que los docentes de Bellas Artes sean también artistas en activo. «Si no estás creando, difícilmente puedes guiar a un estudiante en su proceso», afirma, insistente en ser un pilar para sus alumnos con sus propias frustraciones. Resulta evidente la forma en la que empatiza con sus estudiantes durante las diferentes fases de un proyecto, y es que ella misma las vive. Defensora de la idea de que el arte no puede nacer desde el aislamiento, Blanca Montalvo asegura que el artista es como un 'demonio de Tasmania' que absorbe todo lo que encuentra a su paso viajando para incorporarlo a su trabajo.

Su estilo, aunque reivindicativo, no pierde el humor. «Todo está hecho con cierta irreverencia. Son retratos que, si conoces a la persona, la reconoces de inmediato», comenta. Esta ligereza no le resta profundidad a su mensaje feminista: «Mis reinas no son princesas, no necesitan casarse ni heredar. Son reinas por derecho propio».

El impacto de su obra, dice, no busca grandes revoluciones, sino lo que ella llama 'políticas del rocío': pequeñas gotas que pueden hacer reflexionar a quien las recibe. «Si dos o tres personas salen de la exposición con una nueva perspectiva, ya me doy por satisfecha». Y, en efecto, su trabajo sigue dejando huella. Prueba de ello es que un grupo de sus amigas dejó Málaga el 14 de febrero, día de San Valentín, solo para asistir a su inauguración en Palermo. Porque su arte, más que una obra, es un reflejo de su vida y de las mujeres que la rodean.