De Málaga a Paraguay para colaborar con niños en las escuelas

Nerea Arco Martes, 10 de junio 2025, 17:58

Álvaro Rodríguez Galindo, estudiante de Educación Primaria en la UMA, prepara la mochila para pasar un verano diferente en Asunción, Paraguay. Participará en un voluntariado internacional impulsado por la Universidad de Málaga bajo el proyecto 'Aprendizaje y Servicio en Acción: Voluntariado Internacional de la UMA en la Fundación ALDA para el Desarrollo Sostenible y la Transformación Comunitaria en Paraguay'. Este estudiante ha sido seleccionado junto a otros tres compañeros, de diferentes disciplinas, para colaborar en proyectos solidarios en la capital del país. «Yo no voy allí a imponer nada ni a hacerme el salvador, voy a ayudar y adaptarme a sus costumbres», explica Álvaro Rodríguez. El proceso consta de enviar un currículum, el expediente académico y mostrar si tienes experiencia a nivel laboral en algún ámbito. El paso final es aprobar una entrevista y ser seleccionado entre algunos candidatos.

Tras años vinculado al voluntariado local y a proyectos sociales, ahora da un paso más. Un viaje de dos meses, donde compartirá experiencias y participará en proyectos educativos en escuelas con niños de primaria y secundaria. Este programa ofrece una beca de 2.000 euros para costear los gastos básicos del voluntariado. «No me voy de vacaciones, me voy a colaborar», explica. Su alma de aventurero lo llevó el año pasado también a Costa Rica a cursar un año académico de movilidad internacional. En este caso, son menos las vacunas que se debe poner ya que son similares en un país y en otro. Algunas como la fiebre amarilla, meningitis, hepatitis o incluso la rabia.

Álvaro Rodríguez admite que está un poco nervioso, pero sobre todo emocionado de poder vivir esta experiencia. El joven se va del 20 de julio al 25 de septiembre. «Al final nunca sabes qué te vas a encontrar en un país totalmente nuevo y en la otra parte del mundo, pero tengo ganas», admite. Si le preguntan por su familia, él cuenta orgulloso: «Siempre me apoyan en todo. Saben que soy muy inquieto y que me gustan las experiencias. Ellos me animan a tomar este tipo de decisiones». El año que viene la vida de Álvaro dará un giro de 360 grados. Terminará la carrera y se pondrá a opositar para profesor. Es por eso que no se pierde ninguna oportunidad de crecer y aprender antes de unos años 'complicados'.