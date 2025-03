Las Raras Podcast vuelven a ofrecer en la UMA las claves 'de un podcast exitoso'

Ana Alcalde Viernes, 28 de marzo 2025, 12:42 Comenta Compartir

La Universidad de Málaga continúa apostando por el mundo multimedia con la segunda edición de este curso semipresencial: 'Cómo crear un podcast exitoso según Las Raras Podcast', que comenzará este 31 de marzo. FGUMA explica en su catálogo que con esta iniciativa se comprometen a enseñar las bases para conseguir un podcast exitoso, gracias a una serie de actividades expositivas, de escucha y discusión grupal. El único requisito para intervenir es tener entusiasmo por este mundillo, ya que no se requiere conocimientos exigentes previos para poder participar. Uno de los fundadores, Catalina May, lo matiza: «Nos gustó la idea de hacer un curso que sea abierto a la mayor cantidad de personas. Tendrá un fondo introductorio en el que podamos revisar los proyectos que cada persona puede traer, ideas o proyectos avanzados en la fase que sean. Lo que nos interesa es poder enseñarles algunas cosas importantes para profesionalizar de alguna forma la producción de podcast».

El proyecto Las Raras Podcast está formado por un dúo chileno: Catalina May, periodista con una larga trayectoria en la prensa escrita, y Martín Cruz, ingeniero experto en sonido con un trabajo de campo en proyección audiovisual. Sumado a la gran experiencia que tienen estos dos profesionales, este curso se caracteriza por tener una comunicación bidireccional: los participantes tienen la opción de defender su idea. Gracias a esta iniciativa, se consigue un trabajo más personalizado con cada equipo o persona que se quiera inscribir, ofreciendo un 'feedback' conjunto. La periodista anima a cualquiera a presentarse: «Creo que se pueden ver interesadas una amplia gama de personas. En la primera versión tuvimos personas de todo tipo de áreas: arquitectos, periodistas, artistas…». Esta gran oportunidad es perfecta para personas que escuchen podcast y les gustaría saber cómo se hace, o aquellos que ya tengan un proyecto a medias y necesiten saber cómo seguir avanzando.

Desde Chile aterrizan con una energía diferente, dispuestos a compartir toda esa experiencia adquirida de otros lugares. Tras todas las presentaciones de proyectos anteriores, este año optan por un tono más relajado e informal, escogiendo un taller antes que una clase de asistencia formal. En cuanto al ambiente general, May comenta la vivencia experimentada junto a su compañero: «Siempre nos encontramos con mucho entusiasmo, ganas de entender lo que pasa detrás de las producciones de los podcasts, que a veces se pueden ver como muy simples: llegar, sentarse a conversar y hablar con tus amigos de las cosas que te gustan». Insisten en que lo que ellos quieren transmitir además es la profesionalidad del proyecto: «Sea como sea el tipo de podcast que nos gusta, desde la conversacional a la no ficción, a la ficción, siempre hay formas de hacer que tanto el proceso de producción como el resultado del podcast pueda ser más profesional». En palabras del dúo, al tener este objetivo en mente, se multiplican las probabilidades de que se consiga encontrar a esa audiencia interesada en la temática del proyecto.

Campos creativos

Otro ingrediente principal es encontrar la manera de que sea sustentable y sobre todo, perdurable en el tiempo. Y es que, entre click y click, las novedades llamativas se acaban olvidando en una esquina. Ser creadores de contenido implica a su vez crecer e ir aprendiendo de forma progresiva, algo imprescindible en los campos creativos.

En cuanto a la creación de un podcast, ¿prima más el ser tradicional o arriesgar? Catalina May reflexiona en este aspecto: «Las dos cosas son importantes, pero creo que lo más importante de todo es entender bien desde el principio por qué estamos haciendo lo que queremos hacer, qué es lo que nos distingue de otros proyectos que existen y cuál es la audiencia a la que queremos llegar. Eso es súper importante, saber a quién le estamos hablando». Al igual que es imprescindible conocer tu ser y tu esencia, quién eres y quién podrías llegar a ser, en esta vida hay que arriesgar. Ya lo decía el famoso proverbio: quién no arriesga no gana. Los negocios no iban a ser menos.

Porque ningún sueño perdura sin un buen plan de negocio de respaldo: «Es súper importante arriesgar algo. Para nosotros eso siempre ha sido parte de nuestros proyectos. Siempre que haya que arriesgar algo, pero también la profesionalización en los procesos es súper importante para llegar a mejores resultados», explica Catalina May.

Bases para asentar un buen proyecto, según Las Raras Podcast:

1.- Entender bien qué es lo que nos motiva detrás de la meta

2.- ¿Por qué elegimos cierta temática de podcast sobre otro?

3.- Encontrar el brillo que os distingue de otros trabajos

4.- Localizar y comprender las diferentes fases de producción

5.- Conocer a mi audiencia

¿Hay más? En efecto. Ojalá se tratara tan sólo de organización y un puñado de sueños.

Un aspecto clave, si no el más relevante, es el financiero. ¿De qué manera se va a sostener el proyecto? Quizás tengas la suerte de contar con un buen respaldo extraído de debajo del colchón. O por el contrario, tengas que recurrir a donaciones, alianzas y suscripciones. Cómo señala la periodista, es importante desarrollar esta fase: «Hay que pensar también en términos de sustentabilidad porque de repente poner mucha energía en crear un proyecto y que después no tengamos cómo sostener también puede ser frustrante. Entonces, hay varias fases del proyecto que nosotros vamos a repasar en este curso que van desde la idea, pasando por la preproducción, después la producción, la postproducción, la publicación, el financiamiento y la sostenibilidad del proyecto».

A pesar de que en el trabajo de Las Raras Podcast se disfruta es la escritura del guión y la búsqueda de la historia, en la práctica han aprendido la importancia del esfuerzo: «Si un proyecto es independiente, tiene que ponerle mucha energía también a la idea, a la producción ejecutiva, a la preproducción y, después, a la fase de publicación. La publicación y difusión son claves, porque si uno hace un podcast súper bueno e interesante, pero a nadie le gusta porque no le pusimos el trabajo profesional que requiere la publicación y la difusión… es una lástima».