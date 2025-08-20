Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7

Los planes de ordenación territorial fueron impulsados en tiempos de la consejera Concepción Gutiérrez en la primera década de siglo. Buscaban reservar espacios de oportunidad ... empresarial, ambiental, infraestructuras... y dar encaje y coherencia metropolitana a los distintos planeamientos municipales. El de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), que, por ejemplo incluía la tan traída depuradora Norte, es del 2009. El de la Axarquía (POTA) es de 2006. Lo mismo que el de la Costa del Sol Occidental, que fue tumbado por los tribunales en 2015. Ahora recibe dos décadas después de sus primeros pasos el visto bueno ambiental, según una resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente publicada en BOJA.

El plan de la Costa del Sol occidental incluye aspectos clave como la reserva de espacio para el tren litoral, la apuesta por liberar el peaje de la Autopista AP-7, infraestructuras hidráulicas... «Teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para asegurar un elevado nivel de protección del medio ambiente y una adecuada integración de los aspectos medioambientales, resuelve este procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria con una declaración ambiental favorable [...]», concluye la resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este lunes.

Conurbación

El POT contempla la necesidad de que esta extensa y poblada conurbación, este continuo metropolitano entre Manilva y Torremolinos, esté conectado mediante el tren litoral. Esta es una de las principales conclusiones del documento, al igual que se planificó en su día de la mano del equipo del arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras. Además, los técnicos ven la oportunidad de transformar la A-7 en un gran bulevar metropolitano con preferencia para el transporte público o la necesidad de una segunda desaladora de agua de mar para la Costa o la mejora de las conexiones hidráulicas con el Campo de Gibraltar.

Agua

En el caso de las conexiones, están incluidas en el proyecto de la presa de Gibralmedina, cuyo proyecto ha redactado la Junta. La desaladora va a ser objeto de anteproyecto por parte de Acosol dentro de su Plan de Inversiones.

Por su parte, la AP-7, su permeabilidad viaria y la mejora del tráfico desde Torremolinos está siendo objeto de estudio actualmente por el Ministerio de Transportes, que también ha activado el estudio de viabilidad del tren de la Costa. Cabe recordar que en los tiempos de aquel primer POT se llegó a adjudicar un doble túnel en la Cala de Mijas para el corredor ferroviario mencionado, que tenía un formato tipo metro. La crisis económica del 2008 y sus efectos dieron al traste con el proyecto.

Estratégico

El POT por tanto no define modelos en profundidad, sino necesidades estratégicas desde un prisma territorial y a gran escala, teniendo muy en cuenta cuestiones como las proyecciones demográficas y los escenarios de demanda.

El POT ha vuelto a ser sometido a un complejo proceso de alegaciones y se ha escuchado fundamentalmente a los ayuntamientos. El documento abarca las necesidades futuras de nueve municipios de la provincia: Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas, Benahavís, Manilva, Ojén, Istán y Casares, que han participado en su elaboración.

El anterior POT fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en 2015. En la legislatura pasada, la Consejería de Fomento retomó la redacción.

Cercanías Málaga-Fuengirola

El POT nuevo también resalta la importancia capital de mejorar la red de Cercanías, que ahora enlaza Málaga y Fuengirola, así como de ampliarla al resto de municipios citados. Eso, en convivencia con un modelo más próximo a la alta velocidad, como el que ahora parece cobrar fuerza para el tren litoral.

Enlaces autopista

El documento ha planificado hasta siete nuevos enlaces en la autopista de peaje: Casares, Benahavís, Istán, Elviria, Hospital de la Costa del Sol, La Cala de Mijas y Las Lagunas. También apuesta por aumentar la capacidad de la Ronda-San Pedro, en pleno proceso de rehabilitación tras el corte provocado por el deslizamiento de tierras durante la borrasca Jana y que afectó al viaducto en Benahavís. Se aboga también por hacer lo propio con el tramo occidental de la Carretera de Arco, entre Cártama, Coín, Monda, Ojén y la Costa.

Ejes viarios

En el entramado viario también se abordan mejoras en la A-387, entre Alhaurín El Grande y Fuengirola, a través del Puerto de los Pescadores, o de la A-368, que enlaza Torremolinos y Mijas. La Manilva-Gaucín, 'alternativa' durante el mencionado corte de la Ronda-San Pedro, también se incorpora al texto.

El documento deja espacio importante a los intercambiadores de transporte para fomentar la intermodalidad, así como las fórmulas tipo BRT (Bus Rapid Transit). El entorno del Cercanías es crucial para estas infraestructuras, así como el citado bulevar metropolitano en la A-7.

En materia hidráulica, se habla de la malograda desaladora de Mijas-Fuengirola y de la necesidad de trabajar tanto en el Ramal Este como el Oeste de la 'autovía del agua'. También se señala la necesidad de una conexión reversible con Málaga, que tiene su plasmación ya con la inauguración del bombeo de Rojas (Churriana), con capacidad para transferir 500 litros por segundo en ambas direcciones, si bien estos bombeos se topan con el mal estado de la red en alta.

Otros proyectos hidráulicos

Sin llegar a valorarse, se lanzan ideas como las de conectar el sistema Genal con el Verde, cuestión descartada al no seguirse con el proyecto para recrecer La Concepción y optarse, en su lugar, por la citada presa de Gibralmedina, en el Guadiaro.

El documento técnico también se detiene en cuestiones como la depuración y el saneamiento y recuerda algunos proyectos históricos sin acometer como las presas de Ojén y Alaminos. Del mismo modo, se hace una mención expresa a la necesidad de preservar y proteger las aguas subterráneas, con especial hincapié en la Sierra de Mijas.