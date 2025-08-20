Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cercanías Málaga-Fuengirola. Marilú Báez

Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7

Dos décadas después de su aprobación, el documento, que fue tumbado por los tribunales en 2015, da un avance clave. Subraya la necesidad de mejoras viarias y de infraestructuras hidráulicas

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:47

Los planes de ordenación territorial fueron impulsados en tiempos de la consejera Concepción Gutiérrez en la primera década de siglo. Buscaban reservar espacios de oportunidad ... empresarial, ambiental, infraestructuras... y dar encaje y coherencia metropolitana a los distintos planeamientos municipales. El de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), que, por ejemplo incluía la tan traída depuradora Norte, es del 2009. El de la Axarquía (POTA) es de 2006. Lo mismo que el de la Costa del Sol Occidental, que fue tumbado por los tribunales en 2015. Ahora recibe dos décadas después de sus primeros pasos el visto bueno ambiental, según una resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente publicada en BOJA.

