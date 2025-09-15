Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, el viceconsejero de Desarrollo Educativo, Pablo Quesada, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, el director del IES Cerro del Viento, Juan Ruiz, el director territorial de Educación, Miguel Briones, y el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, en un aula de informática. García

El viceconsejero de Educación sobre el nuevo IES de Benalmádena: «Es histórico»

Pablo Quesada da la bienvenida al curso escolar en Secundaria en la localidad costasoleña, donde 4.644 estudiantes han vuelto hoy a las aulas

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:31

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha destacado hoy en Benalmádena la adjudicación de las obras del nuevo instituto del municipio, ... que supondrá una inversión total de 10.288.985 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 22 meses. Lo ha hecho en el IES Cerro del Viento, en Arroyo de la Miel, durante la inauguración del curso 2025-2026 en Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

