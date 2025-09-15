El viceconsejero de Educación sobre el nuevo IES de Benalmádena: «Es histórico»

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha destacado hoy en Benalmádena la adjudicación de las obras del nuevo instituto del municipio, ... que supondrá una inversión total de 10.288.985 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 22 meses. Lo ha hecho en el IES Cerro del Viento, en Arroyo de la Miel, durante la inauguración del curso 2025-2026 en Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

Con respecto al nuevo IES en Benalmádena, Quesada ha declarado que el nuevo instituto «responde al crecimiento de la demanda de escolarización de la zona, y a una demanda histórica de la comunidad educativa». Así, tendrá «tres líneas de Secundaria Obligatoria, con 360 puestos escolares, y dos de Bachillerato, con 140 plazas, sumando una capacidad total para 500 estudiantes», ha afirmado.

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha sido el encargado de inaugurar del nuevo curso en la provincia con una visita al IES Cerro del Viento de Benalmádena. En este municipio han comenzado hoy las clases un total de 4.644 estudiantes. Quesada ha visitado el centro acompañado por el delegado territorial en Málaga, Miguel Briones, el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, y por el alcalde del municipio costasoleño, Juan Antonio Lara.

El primer edil de Benalmádena ha destacado la apuesta que está realizando el Gobierno andaluz por una enseñanza de calidad y ha señalado la plena disposición del Ayuntamiento a «seguir trabajando de la mano con la Junta de Andalucía para conseguir proyectos tan destacados como el nuevo instituto para Benalmádena Pueblo, una infraestructura, ha dicho, «muy necesaria para nuestro municipio», que dará cobijo a 500 alumnos y cuyas obras comenzarán «de manera inminente».