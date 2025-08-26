Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lugar del accidente, en el kilómetro 1058 de la A-7, dirección San Pedro Alcántara E. Pérez-Romera

Varios kilómetros de retenciones en Estepona por un accidente con tres vehículos implicados

Ninguno de los ocupantes ha tenido que ser evacuado al hospital, siendo dos de ellos atendidos en el lugar de los hechos

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 26 de agosto 2025, 18:27

Un accidete con tres vehículos implicados está dejando retenciones de tráfico desde las 17.30 horas a la altura del kilómetro 1058 de la autovía ... A-7 en la zona de Benamara, en Estepona, dirección San Pedro Alcántara-Marbella. Según Tráfico, ya son más de dos kilómetros de atascos, estando el tráfico «colapsado», según fuentes de la Guardia Civil consultadas

