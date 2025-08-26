Varios kilómetros de retenciones en Estepona por un accidente con tres vehículos implicados
Ninguno de los ocupantes ha tenido que ser evacuado al hospital, siendo dos de ellos atendidos en el lugar de los hechos
Estepona
Martes, 26 de agosto 2025, 18:27
Un accidete con tres vehículos implicados está dejando retenciones de tráfico desde las 17.30 horas a la altura del kilómetro 1058 de la autovía ... A-7 en la zona de Benamara, en Estepona, dirección San Pedro Alcántara-Marbella. Según Tráfico, ya son más de dos kilómetros de atascos, estando el tráfico «colapsado», según fuentes de la Guardia Civil consultadas
Según los testigos del incidente, tres vehículos se han visto implicados en el siniestro: un camión de pequeño volumen, un suv y una furgoneta, que han chocado en cadena causando importantes daños materiales.
Sin embargo, según datos del 112 Emergencias, ninguna de las personas que ocupaban los vehículos ha sido evacuada al Hospital Costa del Sol, aunque en el lugar del siniestro ha tenido que ser atendido un varón y una mujer con heridas leves.
