Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Fuengirola. García

Una única empresa aspira a hacerse con el contrato de detectives de Fuengirola

Además de una investigación previa, el contrato exige un seguimiento de tres días, y las empresas cobran hasta 60 euros por hora

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:01

La polémica contratación de detectives privados para hacer un seguimiento de trabajadores municipales que estén situación de baja laboral no ha tenido mucho éxito de ... participación por parte de las empresas del sector. Según han manifestado fuentes del Consistorio, tan sólo se ha presentado una oferta a este contrato de un año de duración, licitado por 18.148,79 euros (14.999 más IVA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una única empresa aspira a hacerse con el contrato de detectives de Fuengirola

Una única empresa aspira a hacerse con el contrato de detectives de Fuengirola