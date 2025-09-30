La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar

La segunda desaladora de la Costa del Sol inicia sus trámites en estos días. Según ha sabido SUR, la empresa pública de aguas de la ... Mancomunidad de Municipios, Acosol, sacará a concurso esta semana la redacción del anteproyecto con dos puntos clave: un análisis exhaustivo de posibles ubicaciones y otro sobre la capacidad operativa de la futura planta. La idea es tener la suficiente solvencia técnica como para presentar el documento a la sociedad estatal Acuamed y que sea ésta la que se encargue de la financiación.

Emplazamiento

Fuentes técnicas han adelantado a este diario que el punto de partida es el de realizar una desaladora entre los términos de Mijas y Fuengirola, aunque no se descarta un emplazamiento más oriental. La capacidad de partida será 10 hectómetros cúbicos anuales ampliables a 20, que es el potencial que ha recuperado la desaladora de Marbella con su profundo proceso de renovación y puesta a punto de la mano de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y de la propia Acosol.

Necesidades anuales

La Costa del Sol necesita cada año 90 hectómetros cúbicos en términos redondos para para garantizar el abastecimiento de agua. Actualmente, el grueso del abastecimiento procede del embalse de La Concepción, si bien se ha conseguido reducir la dependencia y la presión sobre estos recursos. Por ejemplo, en 2023 se utilizaron más de 47 hm3 de agua del embalse. El año pasado fueron 36. Y ésta es la idea: diversificar.

La siguiente fuente es la desaladora de Marbella, que el año pasado aportó 10 hm3 y, como se ha dicho, puede llegar a 20. Los pozos de Fuengirola y Guadalmansa (estos últimos ahora están sin uso) suelen suministrar otros 10-11 hm3 anuales. El resto del abastecimiento procede de recursos propios de los ayuntamientos.

Regeneradas

Las aguas regeneradas, tras un proceso de depuración terciaria, se usan básicamente para el riego de campos de golf. Mancomunidad y los ayuntamientos están interesados en conseguir los permisos sanitarios para extender los usos a jardines públicos y privados y baldeos. Se encuentra en pleno proceso técnico y jurídico para ello. Es un camino más que interesante, habida cuenta de que la Costa del Sol produce al año 47 hm3 de agua reciclada de la que se usan apenas 7. El objetivo a largo plazo es que este tipo de recurso suponga un ahorro del 30% de agua de embalse, desalada y de pozo.

Depósito de cabecera

Acosol aborda este anteproyecto en el marco de su plan de inversiones, dotado de 350 millones para un quinquenio. Justo producto de ese programa, la entidad acaba de licitar el proyecto constructivo de un gran depósito de cabecera de 100.000 metros cúbicos en el contexto de la ampliación de la potabilizadora del Verde. Está ETAP supone ahora mismo un cuello de botella para el suministro en la Costa y, cuando terminen las obras, valoradas en 36 millones de euros, podrá tratar 4.000 litros por segundo, un nivel más que solvente para atender las puntas demográficas de la zona, sobre todo en temporada alta.

Intento fallido

Para cargarse aún más de razones en la demanda de financiación estatal, desde la Costa Occidental recuerdan que Acuamed llegó a adjudicar una desaladora en Mijas-Fuengirola. Después de tres años de trámites, en julio de 2008, se contrataron las obras a una unión temporal de empresas formada por Sacyr, Sadyt y Construcciones Vera, por 61,7 millones de entonces. La financiación corría a partes iguales por cuenta de Acuamed y Junta, con un 50% de fondos europeos.

La desaladora iba a producir unos 20 hectómetros cúbicos de agua potable al año. La planta se descartó, por resumir mucho, por problemas de suelo y de potencia eléctrica, así como por el alto precio del agua resultante. Pero nadie dudaba de que era ese seguro que la Costa necesita. Y pocos lo hacen ahora.

Desaladora de la Axarquía

En realidad, la fórmula no significa que Acuamed pague la infraestructura. La sociedad funciona como una entidad de crédito y adelanta la financiación y los usuarios la tienen que devolver en 50 años de plazo. Es el mismo caso que en la Axarquía. Axaragua y regantes, en este caso, están terminando el anteproyecto para entregarlo en Madrid. El proceso lleva retraso por los condicionantes técnicos que han ido surgiendo, primero para el emplazamiento de la desaladora, dentro del término de Vélez Málaga, y después por necesidades de infraestructura para el suministro eléctrico. Aquella desaladora tendrá 24 hm3 de capacidad anual y sus usos se dividirán al 50% entre urbano y rural.

Embalse de Gibralmedina

A largo plazo, la Costa aspira a recibir 15 hm3 de agua potabilizada desde el Campo de Gibraltar. Pero para eso hace falta construir la presa de Gibralmedina, en el Guadiaro, entre Cádiz y Málaga. Embalse y conducciones superan los 800 millones de euros. Y la Junta acaba de remitir el anteproyecto al Ministerio de Transición Ecológica para su supervisión. Queda un camino largo por delante.