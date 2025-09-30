Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la desaladora de Marbella. Josele

La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar

Acosol licitará esta semana el anteproyecto para una planta con 10 hm3 de capacidad ampliables a 20

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:09

La segunda desaladora de la Costa del Sol inicia sus trámites en estos días. Según ha sabido SUR, la empresa pública de aguas de la ... Mancomunidad de Municipios, Acosol, sacará a concurso esta semana la redacción del anteproyecto con dos puntos clave: un análisis exhaustivo de posibles ubicaciones y otro sobre la capacidad operativa de la futura planta. La idea es tener la suficiente solvencia técnica como para presentar el documento a la sociedad estatal Acuamed y que sea ésta la que se encargue de la financiación.

