Torremolinos recupera las duchas de la playa tras la sequía

José Rodríguez Cámara Torremolinos Lunes, 12 de mayo 2025, 17:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torremolinos recoge en un bando las nuevas medidas adoptas en relación al consumo de agua, a raíz de la postura de la Comisión para la Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que ha llevado a la Junta de Andalucía a establecer el estado de normalidad en la Costa del Sol Occidental. En el marco de estas decisiones, está la de permitir el uso de duchas públicas y lavapiés en las playas, siempre que cuenten con un sistema de 'pulsador de tensión', o temporizado, sensores o dispositivos de función análoga. De este modo, se abre la puerta al uso de estos servicios, que cuentan con esta mecanismo ya implantado en el municipio.

Del mismo modo, y para no sobrepasar la dotación máxima de 250 litros por habitante y día establecida por el Gobierno autonómico, la Administración local anuncia que la limpieza viaria se realizará preferentemente con agua no potable, y, en caso de que no se dispusiese de este recurso, se utilizarán preferentemente hidrolimpiadoras de bajo consumo. Se permite el funcionamiento de surtidores públicos para beber siempre que cuenten también con el sistema de 'pulsador de tensión' o cualquiera de función análoga y, en las fuentes ornamentales, se mantendrá su llenado con agua no apta para consumo humano.

En lo que respecta al riego de zonas verdes se favorecerán los usos de recursos no aptos para el consumo humano y cuando estos no existan, se podrá emplear agua apta para el consumo, eso sí, solo un día a la semana, ampliable a dos para áreas concretas que lo requieran para el correcto mantenimiento y protección de la vegetación y arbolado.

El Gobierno municipal también informa que se seguirá realizando un control y revisión de los consumos por parte de los organismos competentes, con el objetivo de no superar la limitación establecida de 250 litros por habitante y día, con la posibilidad de poner en marcha nuevas limitaciones.

Se solicita a la ciudadanía que haga un uso responsable, solidario y eficiente del agua revisando sus instalaciones para evitar posibles fugas y aplicando todas las medidas posibles para evitar consumos excesivos.

Temas

Playas

Agua

Consumo

Torremolinos