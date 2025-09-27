Torremolinos reconoce a sus ilustres

En la solemne celebración del XXXVII Aniversario de la Autonomía, Torremolinos ha hecho entrega de sus reconocimientos, distinciones que recaen en vecinos y vecinas, negocios, ... instituciones o colectivos para, de este modo, agradecer su contribución al municipio.

La Medalla de Honor ha sido concedida al Restaurante Frutos, fundado por Frutos Herranz, que cumple 70 años de historia consagrado como referente gastronómico. La Medalla al Mérito Municipal en el ámbito Cultural a Aurelio Moreno, a título póstumo, distinguido pintor dedicado a este arte desde la infancia y que deja un legado imborrable.

Otra de las distinciones ha sido para el Centro de Educación Infantil Madre Maravillas, con la Medalla al Mérito Municipal en el ámbito de la Educación, un centro que concluye su importante actividad docente que empezó en 1988 y por cuyas aulas han pasado más de 2.000 niños y niñas torremolinenses.

Otra Medalla del Mérito Municipal en el ámbito de la Acción Social, a título póstumo, a Valeriano Guerra, que personifica el carácter solidario de la ciudad con una trayectoria vital dedicada a ayudar a los demás, desde Cruz Roja, pero también desde un profundo activismo social.

En esta jornada, que coincide con el sábado de feria, se recuerda que el 27 de septiembre de 1988, fruto de la labor de la Junta ProAutonomía, Torremolinos volvió a ser independiente de Málaga, una condición que perdió en 1924 por condiciones económicas e insuficiencia de recursos.

El acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos con la presencia de la Corporación Municipal, el exalcalde, José Ortiz, y miembros de la Junta ProAutonomía.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reconocido la contribución de los galardonados, desde su esfera personal o actividad profesional, «a hacer esta ciudad un lugar más próspero, ya sea desde una perspectiva económica, social o cultural».

Restaurante Frutos

El restaurante Frutos cumple 70 años, tiempo en el que se ha convertido en uno de los principales referentes gastronómicos no sólo de Torremolinos, sino también de la provincia. Su creador, Frutos Herranz Sanz, nació en Segovia y con tan solo 14 años se trasladó a Madrid, donde logró salir adelante, formándose en la cafetería Puerto Rico, en Gran Vía. Fue entonces cuando le ofrecieron una oportunidad en la Costa del Sol, que no dudó en aprovechar, lanzándose a lo que sería la aventura de su vida.

Así fue como inició su actividad en 1955 con la cafetería Los Álamos, junto a la gasolinera del mismo nombre. Al principio con su hermana en los fogones, y dos años más tarde, después de contraer matrimonio, con su mujer, fueron sentando las bases de una cocina tradicional, noble y sin aspavientos en la que el mejor producto adquiría el máximo protagonismo. En 1968 se instalaron en el actual emplazamiento.

Frutos falleció en 2005, dejando a sus herederos un legado de sabiduría entre los fogones y buen hacer empresarial.

Aurelio Moreno

Reconocido pintor, nació en Córdoba el 17 de febrero de 1936. Desde los nueve años frecuentó la Escuela de Artes y Oficios, matriculándose con doce años en dibujo artístico, edad con la que vende sus primeros cuadros.

A los 17 años marcha a Madrid. Entra en la Academia de San Fernando en compañía de Lola Varela. Todas las noches iba al Círculo de Bellas Artes a pintar y dibujar. Así estuvo varios años, después de haber pintado para Artistas Pintores Unidos y para el Salón Cano.

Su comienzo en la pintura de retratos al óleo lo realiza en la Costa del Sol, desplazándose al poco tiempo a Londres y a otros países europeos.

Definitivamente establece su galería y estudio en Torremolinos. Reconocido por la prensa internacional, fue en el municipio donde Aurelio Moreno encontró su esencia y donde su obra marcó una etapa clave en la vida cultural de la localidad. Su estilo se caracteriza por un realismo tradicional, capturando escenas cotidianas y retratos que han atraído a coleccionistas internacionales.

Moreno ha dejado una huella profunda en la escena cultural de Torremolinos y su legado continúa a través de su hija, profesora de Bellas Artes.

El artista Aurelio Moreno falleció en Torremolinos el 27 de junio de 2025.

Maravillas

Enclavado en Montemar, frente al Convento Carmelita de la localidad y a pocos metros del Parque de La Batería, abrió sus puertas en 1988 y por sus aulas han pasado más de 2.000 niños y niñas entre las 16 semanas y los 3 años hasta este pasado curso.

Su programación anual ha prestado siempre especial interés a áreas como la afectiva-emocional, la cognitiva, la social o la psicomotriz. Todo sin olvidar el cariño a su alumnado durante el proceso de aprendizaje.

El centro cerró sus puertas el pasado curso, tras casi cuarenta años de formación en Torremolinos, dejando una huella imborrable en los corazones tanto del alumnado como de sus familias.

Valeriano Guerra

Nacido el 15 de septiembre de 1955 en Nava de Arévalo (Ávila), fue vecino de Torremolinos durante gran parte de su vida, donde trabajó, desarrolló su labor social y compartió su tiempo con familiares y amistades.

Su nombre quedará siempre ligado a la generosidad, la ayuda mutua y el compromiso con los demás, valores que encarnó de manera ejemplar.

Durante la pandemia provocada por la COVID-19, Valeriano Guerra se convirtió en un motor de solidaridad en nuestro municipio, organizando y coordinando iniciativas para ayudar a quienes más lo necesitaban.

Durante sus últimos años de vida, se dedicó en cuerpo y alma, no sólo a presidir Cruz Roja Torremolinos, sino también a coordinar de manera directa y personal la gran recogida solidaria que se puso en marcha para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.

Valeriano Guerra destacó por una trayectoria vital marcada por la empatía. Su forma de ser, cercana, humilde y comprometida, le granjeó el cariño y el respeto de cuantos le conocieron.

Para Torremolinos Valeriano Guerra López, fallecido el 5 de julio de 2021, no fue sólo un vecino ejemplar, sino también un símbolo de la solidaridad que define a la ciudad.