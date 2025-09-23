Torremolinos recoge 124 toneladas de residuos de un millar de imbornales: el 40% son toallitas

En lo que va de año, Torremolinos, a través de la empresa de aguas, ha procedido a la limpieza de 1.001 imbornales. Estas labores ... han permitido recoger 124 toneladas de residuos, es decir, a más de cien kilos por desagüe. De esta cantidad de basura, que obstruye el normal funcionamiento del sistema de recogida de aguas para evitar inundaciones, el 40%, aproximadamente, corresponde a las toallitas, a pesar de los llamamientos para que solo se arrojen a la papelera, nunca por el inodoro. Junto a estos, bastoncillos, pañales o tampones, elementos que tampoco deberían tirarse por el retrete en ningún caso, como recuerda el Ayuntamiento. En el marco de estos trabajos, se han limpiado un total de 17,1 kilómetros de red de saneamiento.

Unida a ello, Aguas de Torremolinos también se emplea en la limpieza, a lo largo del año, para garantizar la máxima capacidad hidráulica en época de fuertes precipitaciones, con el correcto mantenimiento del alcantarillado.

En paralelo, se ha puesto en marcha el plan de limpieza de arroyos con el fin de despejar las vías de evacuación y los puntos de salida del agua para así evitar que se generen inundaciones. La empresa Litosa está acometiendo trabajos de limpieza en los cauces el Gazpacho, Pan Triste, Cueva de la Higuera, Saltillo y La Pedrera, y Pinillo.

Para estos trabajos se ha contratado en alquiler una máquina giratoria de 8 toneladas sobre orugas, con una trituradora forestal, sin conductor, además de medios propios como un tractor. El coste total aproximado incluyendo personal y medios de Litosa ha sido de 11.585 euros.

Antecedentes

En la dana de noviembre, Torremolinos cifró el volumen de los daños causados por el temporal en más de trescientos mil euros, derivados de las consecuencias de la tromba de agua y las avenidas de agua en todas las playas de la ciudad costasoleña. Uno de los principales problemas se dio en una canalización, en aquella ocasión, en la del arroyo Saltillo, que discurre bajo la calle Decano José Gómez Rando para desembocar en el Mediterráneo. En 2017, la acometida fue mejorada, aunque con un estrechamiento de las tuberías, ya que diseñaron con un diámetro de 600 milímetros hasta reducir su capacidad justo hasta la mitad, precisamente, en el bulevar peatonal del litoral.

En el episodio de intensas precipitaciones de febrero, Torremolinos puso en marcha su plan de emergencia, con un acumulado de lluvia de más de 70 litros. Posteriormente, en marzo, las tormentas obligaron a los equipos de servicios y emergencias del Ayuntamiento a movilizarse para atender los avisos por complicaciones en varias zonas del municipio, con arrastre de materiales y maleza en El Pinillo, Carlos Cano, Camino del Pilar, La Carihuela y la avenida del Carmelo, en la bajada de Montemar hacia la playa. También hubo problemas en el tráfico en Playamar, con embalsamientos en el entorno de la plaza del Lido, así como en la calle Peligro. Aunque no se registraron daños personales, sí hubo que rescatar a personas que se quedaron atrapadas en sus vehículos sin poder controlarlos al ser llevados por la fuerza del agua.