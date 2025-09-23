Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajos de limpieza de los cauces de arroyos. SUR

Torremolinos recoge 124 toneladas de residuos de un millar de imbornales: el 40% son toallitas

Se están llevando a cabo limpieza de arroyos ante la previsión de lluvias otoñales

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:49

En lo que va de año, Torremolinos, a través de la empresa de aguas, ha procedido a la limpieza de 1.001 imbornales. Estas labores ... han permitido recoger 124 toneladas de residuos, es decir, a más de cien kilos por desagüe. De esta cantidad de basura, que obstruye el normal funcionamiento del sistema de recogida de aguas para evitar inundaciones, el 40%, aproximadamente, corresponde a las toallitas, a pesar de los llamamientos para que solo se arrojen a la papelera, nunca por el inodoro. Junto a estos, bastoncillos, pañales o tampones, elementos que tampoco deberían tirarse por el retrete en ningún caso, como recuerda el Ayuntamiento. En el marco de estos trabajos, se han limpiado un total de 17,1 kilómetros de red de saneamiento.

