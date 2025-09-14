Torremolinos quiere llenar de murales el barrio de El Calvario

En la estela de la intervención en la plaza Vicente Aleixandre, un espacio recuperado en el barrio de El Calvario, donde la artista Bosska transformó ... una pared con un espectacular mural dedicado a la mujer, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para la ejecución de otras 8 obras de este tipo que embellecerán las medianeras de esta zona y de la vecina San Miguel.

Esta pinturas callejeras, de gran formato, lucirán en las calles Periodista Juan Villar, Río Aguasvivas, Juan Quesada Rosado, Río Isuela y Joaquín Blake.

Por el momento, está en marcha una licitación para elaborar un documento técnico que debe incluir las especificaciones técnicas de ejecución de los murales, además del estudio básico de seguridad y salud.

Uno de los ejes de esta idea es la participación vecinal. De hecho, ya se ha realizado consulta previa a las distintas comunidades vecinales que han mostrado su respaldo unánime para esta propuesta. Además, llegado el momento se les solicitará a los residentes su opinión acerca de la temática de estos trabajos.

El objetivo, como deja claro el Gobierno local, «no es otro que evidenciar la importancia de su implicación en un proyecto que supondrá la transformación de su barriada y que se sientan parte activa del mismo, gestores culturales de la acción y del barrio».

Para la puesta en marcha de este plan, la Administración local cuenta con una ayuda de casi 250.000 euros, concedida por la Dirección General de Promoción y Fomento del Turismo, dependiente de la Consejería, en el marco de las ayudas previstas a los Municipios Turísticos de Andalucía (Munitur) destinadas «a la mejora de la calidad de los espacios públicos de interés turístico-cultural».

Aunque el proyecto está en una fase embrionaria, la previsión es que pueda estar ejecutado en la segunda mitad de 2026.

Lo nuevos murales se suman a otros cambios en El Calvario, como la apertura del edificio social Isabel Manoja, con la recuperación del antiguo mercado, la propia plaza Vicente Aleixandre. Además, el Gobierno municipal quiere que el antiguo centro de acogida de menores de la Junta, actualmente cerrado, se aproveche para poner en marcha un equipamiento social, que sea dinamizador del entorno.

De hecho, los presupuestos de la Administración local ya cuentan con una partida destinada al derribo de la estructura de lo que iba a ser la ampliación de este edificio, que no llegó a construirse.