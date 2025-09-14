Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mural de Bosska en El Calvario. J. R. C.

Torremolinos quiere llenar de murales el barrio de El Calvario

La idea es dar continuidad a la intervención que ya se ejecutó con la pintura de Bosska con 8 creaciones cuya temática decidirán los vecinos

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:00

En la estela de la intervención en la plaza Vicente Aleixandre, un espacio recuperado en el barrio de El Calvario, donde la artista Bosska transformó ... una pared con un espectacular mural dedicado a la mujer, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para la ejecución de otras 8 obras de este tipo que embellecerán las medianeras de esta zona y de la vecina San Miguel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos quiere llenar de murales el barrio de El Calvario

Torremolinos quiere llenar de murales el barrio de El Calvario