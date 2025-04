Torremolinos prevé licitar la gestión de la zona azul en unas ocho semanas

Las cifras y las fechas del nuevo estacionamiento en superficie regulado de Torremolinos comienzan a despejarse. El pleno de la Corporación, con los votos en ... exclusiva de los concejales del PP que están en el Gobierno municipal, ha aprobado un informe en el que se analizan los costes de implantación de la zona azul. Se han revisado tres escenarios posibles: gestión municipal; encomienda a una empresa de la Administración local, o externalización. La tercera opción, que implicará la privatización, es la elegida, por ofrecer un mayor beneficio económico.

Este documento técnico complementa al que ya salió adelante, también con la oposición en contra, el pasado 13 mes de septiembre, y que sirvió para dejar claro que la medida supondrá el establecimiento de un sistema de pago para 4.627 plazas de aparcamiento, repartidas en 74 calles. Estas vías quedan divididas en tres áreas: el centro, Montemar Bajo y La Carihuela y el eje de El Bajondillo, Playamar y Los Álamos. Tras pasar dos veces por el pleno el proyecto, tal y como avanzan desde el equipo de Gobierno, comienza propiamente la labor de redacción del pliego técnico para la licitación del servicio, que bebe directamente de las memorias, con la previsión de que, en unas seis u ocho semanas, salga a concurso esta explotación.

El debate sobre la futura zona azul no ha sido plácido y, de hecho, ha habido un enfrentamiento directo entre la alcaldesa, Margarita del Cid, y la portavoz socialista, Maribel Tocón. Durante su turno de palabra, esta última, convencida de que el objetivo de los responsables municipales del PP es diseñar «un traje a medida» para la privatización, en distintas ocasiones, ha empleado la palabra «amañado» en relación al documento que era debatido. En una de ellas, ha sostenido que la memoria se había modificado, con respecto a la anteriormente presentada, para que, en lugar de que la futura adjudicataria obtenga un beneficio neto superior a los 2 millones de euros, este quede en unos 850.000.

Rifirrafe

La regidora ha intervenido y ha preguntado a Tocón, para que constara en acta: «¿Se ratifica cuando dice usted que se ha amañado un informe?». «Yo no he dicho eso», ha respondido la concejal del PSOE, a lo que Del Cid, satisfecha de que toda la intervención de la edil del partido del puño y la rosa haya quedado grabada, ha espetado: «No se si entra en trance y no se da cuenta de las cosas que dice, pero lo ha dicho dos veces».

En cuanto al concejal de IU-Podemos, David Tejeiro, también ha sido muy crítico sobre el futuro modelo de gestión de los aparcamientos por parte de una empresa, al entender que implicará un coste superior a los 800.000 euros para los usuarios que si fuera asumida por el Ayuntamiento y que el personal que la atenderá, unas 30 personas, percibirán, en conjunto, unos 900.000 euros menos de masa salarial, al no estar en nómina municipal.

Francisco Garrido, de VOX, por su parte, ha considerado que el pago por aparcamiento afectará al bolsillo de unos vecinos y vecinas que ya tienen que soportar una difícil realidad económica y que, además, la medida no será eficaz para ordenar el tráfico, si no va acompañada de la construcción de aparcamientos públicos.

Horarios

La idea es establecer un horario para la zona azul de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; además de los sábados, de 9.00 a 14.00, en el centro. Mientras, en la costa, esta organización tendrá vigencia del 1 de octubre al 31 de mayo; puesto que, como indica el análisis realizado para la puesta en marcha de la zona azul, hay un horario especial para el paseo marítimo, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre; en Semana Santa, habrá que pagar para aparcar de lunes a domingo de 10.00 a 23.00 horas en la franja litoral. Esta fórmula, que responde a la mayor «saturación» de este punto del casco urbano por la afluencia turística es similar a municipios próximos a Torremolinos, como la vecina Benalmádena, por ejemplo, tal y como queda reflejado en la primera de las memorias justificativas para el cambio de modelo de aparcamientos.