Torremolinos invierte 350.000 euros en la cubierta de la pista de patinaje de la Villa Deportiva

Los trescientos alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Patinaje y el centenar de deportistas del club local de esta disciplina ya no tendrán ... que ejercitarse al raso, la pista a la que acuden habitualmente, en la Villa Deportiva de Torremolinos, acaba de estrenar cubierta después de que se haya ejecutado el proyecto que puso en marcha el Ayuntamiento, el pasado mes de agosto, para instalar una cubierta en este recinto.

Es un proyecto que ha supuesto una inversión de 345.824,69 euros, financiadas a través del Plan de Asistencia Económico Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga y que es la antesala de otros trabajos de mejora, ya que, como ha anunciado el equipo de Gobierno, la pista de patinaje también será objeto, en los próximos días, de trabajos de mantenimiento, nivelación y pintura del suelo, para, de este modo, ejecutar una mejora integral.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que ha conocido el resultado de las labores de montaje de la nueva estructura, ha anunciado también que, con el objetivo de que también puede ser lugar de entrenamiento de los patinadores y patinadoras, el firme del Pabellón San Francisco, actualmente, en obras para su rehabilitación, será de parqué. «Es una noticia muy demanda, que pronto será una realidad», ha dejado claro la regidora.

Las obras en las instalaciones deportivas del antiguo Centro de Internamiento de Menores Infractores, que fueron cedidas al Ayuntamiento por parte de la Junta, fueron adjudicadas en agosto. Con su puesta en funcionamiento, el municipio contará con tres equipamientos de estas características, ya que dispone del existente en la Villa Deportiva y el 'Javier Imbroda', en El Pinillo.

Son más de 600.000 euros de inversión, con los que, además de intervenir en el recinto cubierto, también se mejorará la pista exterior y se creará una nueva entrada al complejo desde el aparcamiento.