Cubierta de la pista de patinaje de Torremolinos. SUR

Torremolinos invierte 350.000 euros en la cubierta de la pista de patinaje de la Villa Deportiva

El Ayuntamiento anuncia nuevas obras en el recinto, que tiene unos 400 usuarios, para mejorar el firme y nivelarlo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:53

Los trescientos alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Patinaje y el centenar de deportistas del club local de esta disciplina ya no tendrán ... que ejercitarse al raso, la pista a la que acuden habitualmente, en la Villa Deportiva de Torremolinos, acaba de estrenar cubierta después de que se haya ejecutado el proyecto que puso en marcha el Ayuntamiento, el pasado mes de agosto, para instalar una cubierta en este recinto.

