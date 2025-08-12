Torremolinos inaugura un parque canino con circuito 'agility' en La Leala

Unos 1.500 metros cuadrados, acotados con una valla de malla galvanizada y doble puerta de seguridad, son las dimensiones del nuevo parque canino que ... Torremolinos ha inaugurado en La Leala, barrio en la linde con Benalmádena. Las instalaciones cuentan con un circuito 'agility' en el que las macotas pueden ejercitarse con un salto, un muro, un circuito de barrera y otro de puente, que desde hoy estarán en uso. De este modo, los perros pueden aumentar su destreza, fortaleza y equilibrio, además de permitir trabajar la obediencia. El recinto también dispone de una fuente mixta, para uso de las mascotas y sus cuidadores, y tres bancos de descanso.

El parque canino es el quinto del municipio, ya que se suma a las ya existentes en otros barrios torremolinenses. El de La Leala, informa el Ayuntamiento, permanecerá abierto todos los días de la semana de 8.00 a 23.00 horas.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto al concejal de Medio Ambiente y Empresas Municipales, Ramón Alcaide, la concejala delegada del barrio de La Leala, Isabel Vargas, y otros miembros del equipo de Gobierno, fue la encargada de inaugurar el nuevo recurso, en la calle Giordano Bruno.

«Una vez que se ha terminado el parque, inmediatamente, hemos querido inaugurarlo porque era algo muy demandado y necesario. Como podéis ver, en esta zona hay muchos vecinos con mascotas por lo que este nuevo espacio va a ser importante para todos ellos. Quiero destacar el cariño que se ha puesto por parte de los concejales, como Isabel o Ramón, para que esto estuviese terminado en tiempo», ha declarado la alcaldesa, que ha insistido: «Esto era un compromiso que teníamos con este barrio».

Ampliar

Por otro lado, también se ha puesto en servicio un circuito de calistenia, en el Parque de la Cizaña, también visitado por la alcaldesa y el concejal de Deportes. Los elementos de esta zona de ejercicio al aire libre permiten trabajar todos los grupos musculares de manera versátil y progresiva. En concreto, el parque cuenta con un conjunto 'street workout 12 postes', barras paralelas bajas y altas, banco de abdominales, potro doble, juego de bastones de equilibrista y punto de equilibrio.

Estos elementos permiten realizar desde dominadas y fondos, hasta ejercicios avanzados de equilibrio y movilidad, flexiones o rutinas para fortalecer el 'core' (conjunto de músculos que forman el centro de fuerza y estabilidad del cuerpo) mediante el peso corporal, mejorando la postura y estabilidad.

Todos ellos están certificados conforme a la norma europea, con la idea de garantizar la seguridad, durabilidad e idoneidad de los equipos para su uso en espacios públicos al aire libre.

Recientemente se inauguró también una instalación para la práctica de calistenia en el Parque La Batería.