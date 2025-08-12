Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los elementos del circuito 'agility' del nuevo parque canino. SUR

Torremolinos inaugura un parque canino con circuito 'agility' en La Leala

Las instalaciones tienen 1.500 metros cuadrados y disponen de elementos para ejercitar a las mascotas y una fuente mixta, para los perros y sus cuidadores

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 12 de agosto 2025, 15:05

Unos 1.500 metros cuadrados, acotados con una valla de malla galvanizada y doble puerta de seguridad, son las dimensiones del nuevo parque canino que ... Torremolinos ha inaugurado en La Leala, barrio en la linde con Benalmádena. Las instalaciones cuentan con un circuito 'agility' en el que las macotas pueden ejercitarse con un salto, un muro, un circuito de barrera y otro de puente, que desde hoy estarán en uso. De este modo, los perros pueden aumentar su destreza, fortaleza y equilibrio, además de permitir trabajar la obediencia. El recinto también dispone de una fuente mixta, para uso de las mascotas y sus cuidadores, y tres bancos de descanso.

