Sala de espera en el Ayuntamiento de Torremolinos. J. R. C.

Torremolinos empleará IA para gestionar las casi 90.000 llamadas que recibe al año

El Ayuntamiento pone en marcha un contrato de más de 250.000 euros para contar con una herramienta multicanal que ofrezca respuestas a las peticiones telefónicas que tiene que atender

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:59

El Ayuntamiento comienza activar las medidas de aplicación de la Inteligencia Artificial a los trámites administrativos, tal y como está recogido en el paquete de ... acciones enmarcadas el Plan de Actuación Integrado 'Torremolinos, transformando el paraíso', con el que opta a una nueva convocatoria de fondos europeos.

