Torremolinos acoge un proyecto para que jóvenes europeos puedan navegar en jábega

El proyecto 'Erasmus + Sailing Together: From Fenician Boats to European Dreams' permitirá que jóvenes de los institutos Concha Mendez Cuesta y Costa del Sol de Torremolinos, junto con alumnos de la Universidad de Málaga de diferentes países, disfruten de la experiencia única de navegar en una barca de jábega gracias a la colaboración del Club de Remo de La Carihuela. Es una actividad, de inclusión cultural que está previsto que se desarrolle el próximo 14 de junio.

Esta acción ha sido presentada por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, el director de CIFAL Málaga, Julio Andrade y el presidente de la Fundación garagErasmus, Fabrizio Bitteto, con motivo del Día de Europa. «Si hubo algo que empezó a construir Europa fue el comercio. Los fenicios, en el caso de esta tierra, y la barca de jábega, tan querida por todos nosotros, forman parte de esa historia. Así que rescatamos ese legado, esas raíces y lo volvemos a convertir de nuevo en un vehículo de inclusión y de participación», ha dicho Del Cid.

«Somos una Universidad con una enorme vocación internacional, este año más de 2.000 estudiantes de diferentes países estudian en Málaga», ha indicado el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, que ha señalado que ha dejado claro: «No hay un lugar tan abierto, hospitalario e internacional como Torremolinos para celebrar el Día de Europa».

«Defendamos esos valores, hagámoslo en todos los sentidos, sin complejos. Porque lo que está en juego no es el dominio político, es una forma de entender la vida y una forma de entender la libertad», ha concluido la alcaldesa.