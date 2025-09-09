Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del futuro skate park. SUR

Así será el 'skate park' de la avenida de la Libertad de Torremolinos

El proyecto, sobre una parcela municipal de más de 2.400 metros cuadrados y con una zona patinable de casi 700, está firmado por Daniel Yabar, arquitecto especializado en estos espacios y con proyectos en toda España

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:13

Daniel Yabar, un arquitecto que es un referente para los amantes del 'skate' es el autor del diseño en el que estará basado el ... nuevo espacio que Torrremolinos planea en un punto de la ciudad que, a pesar de estar situado estratégicamente cerca de la rotonda del Monumento al Turista, presenta un aspecto de abandono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así será el 'skate park' de la avenida de la Libertad de Torremolinos

Así será el &#039;skate park&#039; de la avenida de la Libertad de Torremolinos