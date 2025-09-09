Así será el 'skate park' de la avenida de la Libertad de Torremolinos

Daniel Yabar, un arquitecto que es un referente para los amantes del 'skate' es el autor del diseño en el que estará basado el ... nuevo espacio que Torrremolinos planea en un punto de la ciudad que, a pesar de estar situado estratégicamente cerca de la rotonda del Monumento al Turista, presenta un aspecto de abandono.

Se trata de un 'skate park', cuya construcción ha salido a licitación, con la firma de un autor que ya ha desarrollado equipamientos similares en toda España, desde Vitoria a Sevilla, pasando por Arinaga, en Gran Canaria, con gran aceptación entre los usuarios y usuarias.

La idea que ya está en marcha en la fase administrativa, más que un parque, lo que propone es una plaza como tal, en la que cualquier elemento es susceptible de ser patinado, desde los tradicionales planos inclinado a bancos, jardineras o papeleras; además, habrá una rampa tipo 'wave' para los amantes del 'surfskate', es decir, el practicado con tablas que se asemejan a las empleadas para navegar las olas en el mar.

La intervención prevista permitirá la transformación de un solar municipal, de 2.400 cuadrados, junto a un supermercado, en la confluencia de las avenida de la Libertad y Los Manantiales, donde el área para monopatinadores ocupará, en concreto, 686.

La zona contará con guiños a otras plazas que los 'skaters' ya frecuentan en ciudades como Málaga, Madrid o Philadelphia.

Tiempos

El plazo de presentación de ofertas para hacerse cargo del proyecto finaliza para los contratistas interesados el próximo 8 de septiembre, a las 23.59 horas.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha sido la encargada de redactar la documento técnico de la obra, que está incluida en el 'Proyecto de Urbanización y Dotación de Infraestructuras-Parque Lineal- Avenida de la Libertad', obra de los Servicios Técnicos Municipales, con el objetivo de lograr la regeneración urbana en un conjunto de parcelas entre las avenidas de la Libertad y San Francisco, para, de esta forma, mejorar la dotación de todo su trazado.

La inversión asciende a 239.999,99 euros, financiados en parte mediante la subvención del Plan de Asistencia Económica Municipal de la Diputación de Málaga. El plazo de ejecución es de cinco meses, con un año de garantía tras su finalización.

Los trabajos también incluyen un acceso peatonal, desde avenida de los Manantiales, la mejora del espacio ajardinado y la apertura de conexiones en la trama urbana, para garantizar la accesibilidad, la seguridad y el respeto al entorno.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Torremolinos quiere responder, como explica, «a la creciente demanda de espacios para deportes urbanos, fomentando hábitos de vida saludable, el deporte inclusivo y la convivencia» en un equipamiento «diseñado para jóvenes y familias».

«Reafirmamos nuestro firme compromiso con el deporte, cumpliendo una de nuestras principales premisas: dotar a Torremolinos de las mejores instalaciones. Al mismo tiempo, impulsamos la práctica deportiva como uno de los pilares fundamentales para alcanzar una vida saludable y fomentar valores esenciales como el trabajo en equipo», asegura sobre este proyecto la alcaldesa, Margarita del Cid.