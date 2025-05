El sector de la cerrajería incrementa un 15% su facturación anual en Málaga

Con unas importantes medidas de vigilancia, el Palacio de Congresos de Torremolinos acoge, este fin de semana, la European Locksmith Federation Convention 2025, una cita ... profesional que reúne a medio centenar de empresas nacionales e internacionales dedicadas al mundo de la cerrajería y la seguridad.

Las cautelas son obligadas si se tiene en cuenta que, dentro del recinto de ferias costasoleño, hay material que es muy goloso para los amigos de lo ajeno, miles de artilugios variados que pueden abrir una puerta o un coche en cuestión de segundos; las novedades más atractivas al alcance de los que se dedican al negocio de proteger viviendas o locales o ayudan a quienes extravían las llaves; pero también, si logran entrar a la muestra, para aquellos que tienen el objetivo contrario.

El malagueño Óscar Jiménez, en la directiva nacional de la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs), que es la entidad que está integrada en la federación europea que promueva este escaparate sectorial, explica que, con una relación directa con las oleadas de robos en núcleos residenciales, hay mayor actividad en su empresas y en las del ramo en la provincia; tanto es así, aclara, que el volumen de negocio se ha incrementado, en el último año, en un 15%, esto, en cifras, implica que algunas firmas se acercan al millón de euros de facturación.

«Trabajamos más en cuestiones como la renovación o la mejora de los bombines o la colocación de escudos. Además, la gente cada día también tiene más interés en mecanismos electrónicos que permitan, además de abrir y cerrar, controlar al que entra y al que sale», apunta el cerrajero.

Y es que, junto a la posibilidad de sufrir un asalto, hay que tener en cuenta que los miles de viviendas turísticas en la Costa del Sol requieren sistemas de acceso que, en ocasiones, son complejos y que son operados a distancia, al igual que ocurre con muchas empresas. «El mercado está cambiando y hay mayor gasto en productos de calidad», insiste. No es un capricho, entiende, ya que, en sus palabras: «Con la tecnología que hay para fabricar ganzúas, hay herramientas tan sofisticadas que, hasta un niño, abre una puerta en segundos».

No se trata de artículos ilegales, pero hay, como reconoce, un «vacío», principalmente en internet, que permite a cualquier adquirir útiles como la 'Topolino', a la que pocos cierres se le resisten. A todo ello, hay que añadir la facilidad de descubrir trucos e, incluso, obtener moldes para la fabricación casera de estas «llaves maestras» hasta con impresoras 3D. «Hay que actualizar la seguridad de la vivienda, es muy importante, por la sofisticación con la que se mueven los ladrones, para hacer que pierdan tiempo, ya que, la rapidez, es un principal baza», argumenta.

Gabriel Giurgiu, del Grupo Sheiketools, tiene una empresa de fabricación de herramientas para la apertura de puertas «de forma limpia, con el menor daño posible» que están a disposición de servicios como las policías o los bomberos. Como el responsable de Apecs, ahonda en la dificultad de limitar la venta para que no llegue a manos de «los malos». «No hay un control. Cuando un cliente llega a la tienda, tenemos la posibilidad de saber si es un cerrajero o no, pero, en el comercio a través de la web, es imposible, no hay una forma de impedirlo», razona, convencido de la necesidad de generar un marco legal que evite esta posibilidad.

Ampliar Visitantes en el expositor de Grupo Sheiketools. J. R. C.

Pero no todo son robos o como evitarlos en la European Locksmith Federation Convention 2025, el foro también sirve para dar a conocer equipamientos como el Digiway. Es una solución, que comercializa CDVI, que está pensada para facilitar la entrada y salida a las personas con movilidad reducida, tanto por tener algún problema de salud o una edad avanzada, como por moverse con un carrito de bebé o dedicarse al transporte e ir cargado de bultos. Jaime Rey, de esta firma, detalla que el dispositivo, que se maneja a distancia y es electrónico, garantiza que el acceso quede franqueado rápidamente y que la vivienda o local quede cerrada, de forma automática, una vez que la persona cruza el umbral; además, evita tener que llevar llaves, por lo que hay muchas comunidades de vecinos que han comenzado a instalarlo.

Ampliar El sistema de apertura bautizado como Digiway. J. R. C.

La convención también sirve para analizar otros retos, como la necesidad de contar con mano de obra cualificada, difícil de encontrar, como reconoce Óscar Jiménez, de Apecs. Otra preocupación, como deja claro es «garantizar el relevo», ya que el principal perfil de este tipo de empresas son las que están formadas, como máximo, por una decena de trabajadores; aunque, en la mayoría de casos, es un autónomo el que, en solitario, ejerce este oficio. En la provincia de Málaga, como detalla, hay unos 150 negocios que presten estos servicios.