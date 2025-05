Rechazo casi unánime contra la homofobia en Torremolinos Concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento, tras las dos agresiones del pasado puente; VOX se desmarca al entender que estaba politizada, por la presencia de banderas LGTBI, y no participa en el acto

José Rodríguez Cámara Torremolinos Jueves, 8 de mayo 2025, 15:04

«El actual clima en contra de la diversidad, especialmente de las personas trans, y la igualdad, tiene como consecuencia estos hechos y debemos poner atención y medidas, ya que no son aislados y casuales, son delitos que aumentan a la vez que lo hace el discurso de odio». Con contundencia se ha expresado Rosa Martínez, vicepresidenta de Diversport Torremolinos, encargada de la lectura del manifiesto de rechazo a las dos agresiones homófobas registradas en el municipio, durante el pasado puente de mayo, en la concentración de repulsa organizada a las puertas del Ayuntamiento.

Una nueva expresión pública en contra de la intolerancia, que da continuidad a la convocada el sábado, 3 de mayo, en La Nogalera, escenario de la paliza que sufrieron dos jóvenes, al grito de «¡Maricones!» y de las amenazas, con el mismo cariz, que tuvo que aguantar, y denunció en Comisaría, un turista granadino, cuando no habían transcurrido ni 24 horas del anterior ataque.

Mientras la Policía Nacional trata de localizar a los responsables, a las puertas del palacio municipal, se ha levantado la voz para anunciar que no se permitirán «ofensas a los valores de respecto, igualad y convivencia». «Las asociaciones de diversidad de la ciudad, junto al Ayuntamiento, queremos dejar claro que no toleramos ni toleramos cualquier acto de discriminación», ha insistido Martínez, que ha puesto voz al texto común, en el que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que huya de conductas intolerantes y contribuya «a promover un entorno seguro y acogedor», en aras de una comunidad, inclusiva.

«Juntos, juntas y juntes podemos y debemos hacer de Torremolinos un ejemplo de respeto y diversidad», ha dicho la encargada del manifiesto que ha expresado el apoyo firme a las víctimas.

La concentración ha contado con el respaldo de la amplísima mayoría de la Corporación Municipal, pero no ha sido unánime, por la ausencia de los concejales de Vox. Desde el partido, han justificado esta postura con el argumento de que se iban a sumar, pero, «al observar que estaba politizada con banderas LGTBI y demás», han optado por no hacerlo. Al respecto, consideran que la reacción debe quedar en la condena de lo sucedido y en la adopción de medidas para que agresiones «homófobas y de todo tipo» no se repitan, al tiempo que reclaman un aumento de las penas para los casos concretos en los que las víctimas sean miembros del colectivo.

Refuerzo policial

El concejal de Igualdad, Francisco García, por su parte, ha anunciado medidas en el entorno del Pasaje Begoña, «con más presencia policial de uniforme, sin eliminar la fiesta», lo que se traducirá en un aumento de agentes de la Comisaría y de la Jefatura de la Policía Local. «No nos vamos a quedar quietos. Torremolinos es un lugar referente de libertad», ha anunciado el edil, que ha dejado claro: «No podemos tener miedo, son casos aislados».

Y, en esta línea, el edil se ha felicitado: «La respuesta de Torremolinos y de las asociaciones fue inmediata. Esa misma noche nos lanzamos a la calle y reivindicamos nuestro derecho a ser libres y a amar a quien nos de la gana».

Mila Moreno, de la Asociación Reynas de Torremolinos, ha reforzado este mensaje y ha asegurado: «Ahora más que nunca, el miedo se queda atrás, aunque sea necesario cierto respeto, ya que somos un colectivo que, en cualquier lugar del mundo, estamos expuestos, pero Torremolinos siempre ha sido una ciudad libre, lo es y lo será».

Nacho Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos, ha explicado que, desde la patronal, se ha reforzado el protocolo de acción ante esto tipo de ataques y, además, ha lanzado un llamamiento a disfrutar de la ciudad y de La Nogalera: «Venid, tenemos el compromiso de contar con mayor seguridad, que ya la había, pero que va a ser más visible, pero sin que nadie se asuste, que no ha pasado nada». «Tranquilidad, que estamos a las puertas del Pride y del verano», ha zanjado.

Temas

Torremolinos

LGTBI