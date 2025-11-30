Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Nuevo radar antes de la rotonda de la Marcha Verde, en sentido Benalmádena. J. R. C.

Un radar para controlar la velocidad en la rotonda de la Marcha Verde de Torremolinos

El Ayuntamiento acerca los badenes a la glorieta y coloca un semáforo que se ilumina en rojo si se excede el límite permitido para acabar con los accidentes en un punto negro del tráfico

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:28

El Ayuntamiento de Torremolinos puso en marcha, a mediados del pasado año, un estudio para buscar soluciones a la alta concentración de accidentes en ... la rotonda de la Marcha Verde.

