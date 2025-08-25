La Policía Nacional investiga el origen del incendio en siete pubs en Torremolinos

Agentes de la Policía Científica de la Comisaría Provincial se han desplazado a la calle Salvador Allende, una de las vías más concurridas del barrio ... de La Carihuela de Torremolinos, para realizar una inspección ocular en la zona de pubs donde se originó un incendio, el pasado domingo 24 de madrugada.

La Policía Nacional confirma que las llamas afectaron a la marquesina de la terraza exterior de un pub, compartida, en total, por 7 locales situados en hilera, y que el fuego causó graves daños en el interior de uno de los establecimientos.

El calor originado por la combustión de los materiales que prendieron también llegó a media docena de vehículos, estacionados frente a los bares, que también presentan desperfectos.

El Ayuntamiento torremolinense informó de que fueron ocho los inmuebles con daños, ya que a los locales de ocio hay que añadir un supermercado.

Sobre las cinco de la madrugada, la sala del Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso de que un restaurante dedicado a la venta de kebabs estaba ardiendo, lo que provocó a que otros locales cercanos también se vieran afectados por el fuego, concretamente, el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos

Cuando acudieron los bomberos, el fuego se encontraba aún en pleno desarrollo y entonces «procedieron al control, extinción y refresco». Según detalló la Administración local, uno de los siete pubs afectados ha ardido en su totalidad mientras que en el resto se han incendiado las terrazas. Por su parte, el supermercado solo se ha visto afectado parcialmente.

Para hacer frente a la situación se desplazaron cinco bomberos, un jefe de dotación y un subinspector, con el apoyo de tres vehículos. También acudieron agentes de la Policía Local de Torremolinos para ejercer labores de corte de tráfico, perimetraje del área y colaboración en las labores de extinción.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, reconoció la profesionalidad de los miembros del dispositivo desplegado su labor: «Gracias a su eficaz intervención, no ha habido que lamentar daños personales».