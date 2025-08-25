Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de uno de los locales afectados. Consorcio Provincial de Bomberos

La Policía Nacional investiga el origen del incendio en siete pubs en Torremolinos

El fuego, en la calle Salvador Allende de La Carihuela, también afectó a media docena de coches

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:59

Agentes de la Policía Científica de la Comisaría Provincial se han desplazado a la calle Salvador Allende, una de las vías más concurridas del barrio ... de La Carihuela de Torremolinos, para realizar una inspección ocular en la zona de pubs donde se originó un incendio, el pasado domingo 24 de madrugada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  10. 10 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía Nacional investiga el origen del incendio en siete pubs en Torremolinos

La Policía Nacional investiga el origen del incendio en siete pubs en Torremolinos